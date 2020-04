Pronostico Grande Fratello Vip: chi vincerà la quarta edizione targata Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip 4 sta per chiudere i battenti. L’ultimo capitolo del reality di Canale 5 andrà in onda stasera 8 aprile 2020. Sono rimasti in 7 a contendersi la vittoria: Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese (al televoto); Aristide Malnati, Paolo Di Benedetto, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro (già proiettati alla decisione finale del pubblico). Chi la spunterà? I meno quotati ai nastri di partenza sono Aristide Malnati e Sossio Aruta: il primo, che ha svolto un ottimo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia, pare non avere le carte in regola per convincere una larga fetta di pubblico. Il secondo, subentrato a gioco in corso, sconterà con molta probabilità il suo ‘ritardo’ nello show. Inoltre, da sempre Aruta è un personaggio divisivo che non riesce a mettere d’accordo un’ampia platea. Ne rimangono quattro e…

GF Vip 4, la finale: ecco chi ha meno possibilità di trionfare

Anche Andrea Denver sembra avere poche possibilità di trionfare. Educato, garbato e silenzioso, il giovane e aitante veneto si è imposto poco nel gioco. Difficile che possa essere premiato con il primo posto. Discorso al rovescio per Antonella Elia: durante la permanenza nel programma ha litigato pressoché con tutti i concorrenti. Un atteggiamento che è risultato ancor più divisivo di quello di Sossio. Pure per lei il trionfo si allontana. Restano così Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Patrick…

Patrick Ray Pugliese è l’uomo da battere

Dovrebbero essere questi tre i nomi più appetibili per il gradino più alto del podio. Ormai le carte sono tutte sul tavolo: Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto hanno fatto simili percorsi. Entrambi giovani assai posati e miti hanno conquistato il favore della Casa e del pubblico pian piano, giorno dopo giorno. Tuttavia, proprio per via della loro tranquillità, potrebbero soccombere a Patrick Ray Pugliese, l’highlander con alle spalle già altre due edizioni del GF. Ed è proprio lui che ha le fiches più interessanti da poter mettere sul piatto: giocherellone, simpatico, di compagnia, ma anche risoluto e strategico nei momenti che contano. Non ci sarà da stupirsi se questa volta sarà quella buona per Pugliese. Il trionfo è alla portata di mano, con tanto di assegno da 100mila euro.