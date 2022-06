Prof Amici, parla Lorella Cuccarini: chi resta e chi se ne va, quadra trovata

Lorella Cuccarini scioglie le riserve sulla sua presenza ad Amici di Maria De Filippi. La conduttrice 56enne, intervistata da Leggo, ha spiegato quali impegni professionali l’attendono nei prossimi mesi, facendo appunto chiarezza sul suo impegno nel talent di Canale Cinque che l’ha vista protagonista tra i coach nelle ultime due edizioni. Lorella vanta persino un primato nella storia del programma: è l’unica artista ad aver ricoperto il ruolo sia di insegnante di ballo (2020/2021) sia di coach di canto (2021/2022). E adesso? Che succede? Tornerà dietro al bancone per nuove sfide? La risposta è sì, farà di nuovo parte del team ‘De Filippi’. Una conferma che permette di meglio delineare la situazione generale del possibile organigramma dei prof della prossima stagione.

Cuccarini tra tv e teatro – La danzatrice, oltre agli impegni televisivi, sarà protagonista a teatro. A quasi dieci anni dal debutto nel ruolo, tornerà a interpretare Madre Gothel, in “Rapunzel – Il musical“, dal 2 dicembre all’8 gennaio, nella nuova – e ricca – stagione del teatro Brancaccio, a Roma. Nonostante ciò riuscirà ad essere anche ad Amici:

“Nessun problema. Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.

La puntualizzazione relativa alla sua conferma sulla cattedra di canto non è un dettaglio da poco. Nei giorni scorsi il quotidiano Il Messaggero ha assicurato che Maria De Filippi avrebbe arruolato Michele Bravi tra i nuovi prof. Naturalmente l’artista insegnerà canto e non ballo. E inevitabilmente, salvo rivoluzioni copernicane nell’assetto del talent, qualcuno rimarrà a casa laddove Bravi sbarchi realmente nel programma. Se la Cuccarini rimane e Rudy Zerbi è ‘intoccabile’, si comprende rapidamente chi non tornerà nella trasmissione, vale a dire Anna Pettinelli. D’altra anche lo stesso Messaggero ha indicato lei come possibile partente.

La Cuccarini, a Leggo, ha inoltre aggiunto di aver notato molti talenti giovani e umili negli ultimi anno. “La scuola di “Amici” – ha rimarcato – li forma anche su come affrontare la scena, li fa arrivare pronti. Quando escono, non pensano di avercela fatta, sanno di dover lavorare ma anche di aver avuto un’occasione”.

Amici, al via i casting

Nonostante l’edizione 21 si sia conclusa da poche settimane, la macchina organizzativa di Amici è già al lavoro per la nuova stagione. I casting per trovare i nuovi talenti sono aperti. Lo show vero e proprio, invece, dovrebbe ricominciare a settembre. Per il serale invece bisognerà attendere il 2023.