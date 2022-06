Amici, Michele Bravi è “il nuovo prof di canto”: ecco chi andrà a sostituire

Amici di Maria De Filippi ha da poche settimane chiuso i battenti, ma la produzione del programma è già al lavoro per confezionare la 22esima stagione. Alcune fonti molto vicine a Michele Bravi, come spiegato dal quotidiano romano Il Messaggero, hanno assicurato che il cantante farà parte del team del talent show. Tutto troppo prematuro? No, visto che nelle prossime ore inizieranno i casting per scoprire i nuovi talenti da portare nel programma che riprenderà quota a settembre/ottobre. Insomma, la macchina organizzativa della trasmissione è già stata messa in moto. Ma se arriva Michele Bravi, che naturalmente vestirà i panni del professore di canto, chi gli lascerà il posto?

“Michele Bravi è pronto“. Questo è ciò che assicurano fonti vicine al cantante. Sembrerebbe che sarà proprio lui da “domani a essere presente alle audizioni dei ragazzi della categoria canto”. Rudy Zerbi pare che sia intoccabile. Al netto di ciò, si fa presto a comprendere chi rischia di più il posto tra i professori: Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini.

Sempre secondo Il Messaggero, il musicista sbocciato a X Factor potrebbe prendere il posto della speaker radiofonica. Altri rumors vogliono anche Veronica Peparini sostituita. Se si delineasse tale scenario, vorrebbe dire che il team Peparini-Pettinelli verrebbe completamente rifondato: per il canto appunto Bravi, per il ballo chissà.

A far credere che lo ‘spiffero’ relativo all’acquisto di Bravi da parte dello storico talent di Canale Cinque sia più che fondato c’è anche lo speciale rapporto di stima che lega il musicista a Maria De Filippi. Proprio la conduttrice pavese, dopo il difficile e delicato momento attraversato da Michele nel 2018 (il 22 novembre di quell’anno fu coinvolto in un incidente stradale a Milano dove perse la vita una donna), fu la prima a rivolerlo in scena, a ‘casa sua’. Infatti fu chiamato ad Amici Speciali.

Da allora, pian piano, Bravi si è reinserito nel panorama musicale italiano, oltreché in quello televisivo, con interviste e ospitate. Infine, nel febbraio 2022, eccolo sul celebre palco Ariston, tra i protagonisti del Festival di Sanremo con il brano Inverno dei Fiori. Ora sembra che Maria lo abbia convinto ad entrare nella sua scuderia, quella cioè di Amici.