Michele Bravi, aneddoto sul pezzo di Alex di Amici: “Non è andato in onda”

L’artista ex vincitore di X Factor ha rivelato un gustoso retroscena legato a quella volta che è stato invitato ad Amici per lavorare insieme all’interprete di Senza chiedere permesso

In un’intervista concessa a Jody Cecchetto e Cecilia Cantarano per Amazon Music italia, Michele Bravi ha avuto modo di raccontare un divertente aneddoto riguardante una delle sue ultime visite alla scuola di Amici 21.

Qualche settimana fa, il cantante umbro era stato ospite di Maria de Filippi nell’orario di lezione per incontrare uno studente in particolare. Ad Aleessandro Rina in arte Alex, Michele Bravi ha infatti deciso di regalare uno dei suoi brani inediti, intitolato Senza chiedere permesso.

In occasione di questa visita, ad un certo punto, a Michele Bravi è stato chiesto di attendere qualche minuto in disparte prima di incontrare Alex. Mentre il cantante stava aspettando, Maria de Filippi ha avvisato gli altri concorrenti radunati nella stessa stanza che sarebbe per l’appunto arrivato Michele Bravi. Il cantante ha raccontato divertito che, ad un certo punto, fra una chiacchiera e l’altra, uno dei concorrenti ha chiesto agli altri “Michele Bravi quanti anni ha? Ma forse è nostro coetaneo?” e un altro dei ragazzi ha risposto “Ma no, lui è vecchio!”.

La chiacchierata dei ragazzi (“Questa non è andata in onda” ha commentato Bravi) è stata ascoltata tutta senza filtri dal diretto interessato che ha aggiunto, ridacchiando, “Si sta creando questa cosa che una volta dove andavo ero il più giovane, e adesso non è più così”.

Nella stessa intervista, Michele Bravi ha anche spiegato più del dettaglio il significato del brano, scritto diversi anni fa. “Avevo scritto questa cosa per dire che non bisogna chiedere permesso per entrare nella vita degli altri” ha spiegato l’artista.

Come sta andando in classifica Senza chiedere permesso di Alex

Proprio oggi l’inedito di Alex presentato durante il serale è finalmente stato caricato su tutte le piattaforme di streaming e negli online store. In poche ore il pezzo ha scalato la classifica iTunes Italia, raggiungendo per il momento la seconda posizione.

Sopra di Alex, in ogni caso, troviamo il collega Luigi Strangis, che sta avendo la meglio con il suo pezzo inedito intitolato Tienimi Stanotte. L’unica altra concorrente ancora in gara ad Amici ad aver raggiunto la top 10 è Sissi grazie a Dove Sei, mentre LDA e Albe si sono dovuti accontentare (temporaneamente) di una 17a e 20a posizione.