Amici 21: fuori gli inediti di Albe, Sissi, Alex e Luigi. Chi è primo

I quattro cantanti rimasti in gara al talent di Canale 5 pubblicano i loro nuovi singoli: ecco come sono andati in classifica

Alla mezzanotte di oggi, 30 aprile, è scattata l’ora x per i fan di Amici 21. Sono finalmente disponibili su tutte le piattaforme di streaming e negli online store i nuovi singoli inediti dei 4 cantanti ancora rimasti in gara. Sissi, Alex, Luigi e Albe si sfideranno dunque nelle prossime ore in classifica e in radio, ma pare proprio ci sia già un vincitore.

I brani in questione sono Karma (il pezzo di Albe), Senza chiedere permesso (Alex), Tienimi stanotte (Luigi) e Dove Sei (Sissi). Tutti i pezzi, in realtà, sono già noti al pubblico di Amici 21, che li ha potuti ascoltare nelle scorse settimane durante le prove ma anche al serale.

Chi ha vinto questa tanto attesa sfida degli inediti in vetta alle classifiche? A poche ore dal lancio, sembra essere abbastanza chiaro che il trionfatore sia Luigi Strangis. La sua Tienimi Stanotte è immediatamente schizzata in vetta alla chart di Itunes Italia, lasciandosi alle spalle Senza chiedere permesso di Alex, seconda, e That That del rapper coreano Psy, in terza posizione.

Gli altri concorrenti sono rimasti nettamente indietro. Sissi è fermata per ora in settima posizione, mentre è andata molto peggio ad Albe, attualmente solo ventesimo. Quest’ultimo concorrente è stato beffato persino dall’ultimo eliminato, LDA, che ha piazzato il suo singolo tormentone estivo Bandana in 17a posizione.

Una partenza con il botto per Luigi Strangis, il cui nome è rapidamente schizzato in vetta alle tendenze di Twitter Italia. Si contano a decine i messaggi di sostegno all’artista da parte delle fan, che si sono attivate con playlist ad hoc su tutte le piattaforme di streaming per supportare il loro idolo.

Con questo successo Luigi Strangis prepara così il terreno per le prossime puntate del serale, dove dovrà dimostrare di avere abbastanza stoffa per battere una concorrenza piuttosto agguerrita. Per il momento, sembra infatti che sulla carta i favoriti alla vittoria finale siano Sissi e Alex, ma non è detta l’ultima parola. Stasera, nel frattempo, andrà in onda la settima puntata del talent: in base alle anticipazioni, già si sa che l’artista non è a rischio eliminazione.