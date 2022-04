Anticipazioni Serale Amici 2022 eliminato settima puntata: i nomi a rischio

Ci sarà un solo eliminato nella settima puntata del Serale di Amici 2022. Si è conclusa da poco la registrazione e non mancano le anticipazioni per sabato 30 aprile. Il nome dell’eliminato non c’è, ma anche nel caso in cui dovesse saltare fuori nelle prossime ore sarebbe da non prenderlo in considerazione con certezza e sicurezza. Già due volte, infatti, le anticipazioni si sono sbagliate e dunque sempre meglio essere pronti a tutti. L’eliminazione di LDA per esempio ha spiazzato tutti, così come aveva spiazzato quella di Christian.

Per scoprire chi è a rischio eliminazione nella settima puntata bisogna scoprire le anticipazioni di Amici 2022 su tutte le partite di sabato. Prima però l’ospite: ci sarà Ghali. Il boccino della partita è finito nelle mani della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sempre con il meccanismo della gara tra i giudici e della busta pescata. ZerbiCele hanno chiamato subito i CuccaTodo. Queste le sfide:

Luigi contro Nunzio: punto a Luigi;

Michele contro Sissi: punto Sissi;

Luigi contro Nunzio: punto a Luigi.

ZerbiCele hanno puntato su Nunzio insomma per portare a casa la vittoria. La squadra vincente ha fatto i nomi dei tre ragazzi da mandare al ballottaggio: Alex, Nunzio e Serena. Nunzio è finito ancora al ballottaggio finale. Nella seconda partita Zerbi e Celentano hanno sfidato la squadra delle PePe, ovvero Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Queste le sfide:

Michele contro Dario, guanto di sfida: punto a Michele;

Luigi contro Albe: punto ad Albe;

Luigi contro Albe, guanto di sfida: punto a Luigi.

ZerbiCele hanno vinto anche la seconda partita. Albe è finito al ballottaggio finale. Per la terza e ultima partita, Rudy e Alessandra hanno chiamato di nuovo Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Non sono riusciti a fare il tris di vittorie, però:

Luigi contro Alex, guanto di sfida: punto a Luigi;

Luigi contro Serena e Alex: punto a Serena e Alex;

Michele contro Sissi: la prima sfida è stata annullata, poi di nuovo una sfida tra loro e punto a Sissi.

Luigi è finito al ballottaggio con Albe e Nunzio. I giudici però hanno salvato subito l’allievo di Zerbi, quindi l’eliminato sarà Nunzio o Albe: sono loro due al ballottaggio finale. Il verdetto arriverà sabato in casetta. Il guanto di sfida tra professori è stato vinto di nuovo da Zerbi e Celentano. Il pubblico Tim nella settima puntata del Serale di Amici 2022 ha scelto come preferito Luigi.