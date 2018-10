Il Principe William rivela: il figlio George ha la stessa passione di Lady Diana

Il piccolo George d’Inghilterra e Diana Spencer hanno la stessa passione: parola di William

Il piccolo George, futuro re d’Inghilterra, ha molto in comune con la nonna che non ha mai conosciuto, Lady Diana. A farlo sapere William d’Inghilterra nel corso di un’ospitata alla BBC. Il marito di Kate Middleton ha ammesso che il figlio e la madre sono legati dalla stessa passione: quella per il ballo. George, che oggi ha solo 5 anni, adora muoversi a ritmo di musica e appena ne ha l’occasione non se la lascia sfuggire. La danza ha affascinato pure la defunta moglie di Carlo Windsor, che ogni volta era in pista a feste e ricevimenti. “George adora ballare ed è molto bravo. Anche mia madre ballava sempre, adorava farlo”, ha dichiarato William.

William d’Inghilterra e il dolce pensiero per la madre defunta

Il Principe William rilascia spesso dichiarazioni su Lady Diana, morta nel 1997. “Mi dispiace molto che i miei figli non possano conoscere mia madre”, ha detto l’uomo, padre di George, Charlotte e Louis. “Sarebbe stata una nonna fantastica, si sarebbe fatta in quattro per loro”, ha aggiunto William, che ha perso la donna quando aveva solo 15 anni. Nonostante il divorzio tra Carlo e Diana, William ha sempre avuto un ottimo rapporto con la Spencer.

Meghan Markle e Pippa Middleton: la famiglia Reale si allarga

Intanto si allarga la famiglia Reale inglese. Qualche giorno fa Pippa Middleton, sorella di Kate, ha partorito il suo primogenito. Meghan e Harry aspettano un erede che nascerà invece nella primavera 2019.