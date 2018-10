Pippa Middleton ha partorito: primo figlio per la sorella di Kate Middleton

È nato il figlio di Pippa Middleton: ecco come si chiama il bambino

Fiocco azzurro alla Casa reale inglese. Pippa Middleton ha partorito un bel maschietto. Il bambino è il primo nipotino della prossima regina Kate Middleton, nonché cugino del futuro re George e dei suoi fratelli Charlotte e Louis. Ma come si chiama il figlio di Pippa? Al momento non è stato reso noto. Per ora si sa solo che la giovane Middleton ha partorito ieri, lunedì 15 ottobre, all’ospedale Lindo Wing di Londra. La stessa struttura dove la sorella Kate ha partorito l’ultima volta, ovvero lo scorso aprile. A dare la notizia per primi non sono stati i diretti interessati bensì Rebecca English, corrispondente reale del Daily Mail. Successivamente una fonte vicina alla neo mamma ha dichiarato ad Hello! Magazine: “Sono tutti felicissimi, Pippa e il figlio stanno bene!”. Da Kensigton Palace hanno invece fatto sapere che Kate e William, i Duchi di Cambridge, sono felici di essere diventati per la prima volta zii.

Pippa Middleton ha avuto un figlio dal marito James Matthews

Pippa Middleton ha avuto il suo primo figlio dal marito James Matthews, sposato lo scorso anno. L’uomo ha 42 anni e lavora nel mondo della finanza. È uno degli uomini più ricchi in Inghilterra. I suoi genitori sono i proprietari del lussuosissimo Eden Rock Hotel di St Barts (frequentato pure dalla famiglia Middleton). È fratello di Spencer, star del reality inglese Made in Chelsea. Aveva anche un altro fratello, Michael, morto però nel 1999 a soli 22 anni per una caduta dal Monte Everest. In sua memoria è stata istituita la Micheal Matthews Foundation, che si occupa di aiutare i bambini poveri a ricevere un’istruzione scolastica. L’uomo ha inoltre una sorellastra, Nina, frutto del primo matrimonio del padre.

Pippa Middleton mamma per la prima volta a 35 anni

Per tutta la gravidanza Pippa non ha smesso di fare sport. Ha cercato di adattarsi ad attività più idonee al suo stato interessante, come il nuoto e le lunghe passeggiate.