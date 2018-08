Pippa Middleton incinta: vacanza in Italia con il marito James

Pippa Middleton è incinta e in vacanza in Italia con il marito James Matthews

Vacanze italiane per Pippa Middleton e il marito James Matthews. La sorella di Kate Middleton è incinta del suo primo figlio e si è concessa qualche giorno di relax in Toscana. Più precisamente all’Argentario, dove è stata beccata dai paparazzi di Chi. Come mostrano gli scatti pubblicati sulla rivista di Alfonso Signorini, la cognata di William d’Inghilterra è radiosa al settimo mese di gravidanza. A poche settimane dal parto, Pippa si mantiene in forma con il nuoto e con la bici. Ma anche con le tante coccole del marito James, sposato solo un anno fa. La coppia è al settimo cielo per l’arrivo del bebè, previsto entro la fine dell’anno.

Come si mantiene in forma Pippa Middleton durante la gravidanza

In un’intervista per Waitrose Kitchen, Pippa Middleton ha parlato dell’importanza dell’attività fisica in gravidanza. “Quando ho scoperto di essere incinta, ho capito di dover modificare la mia routine di allenamento, che mi ha sempre vista impegnata per 4 o 5 giorni a settimana. Ho ovviamente notato i cambiamenti del mio corpo, ma grazie all’esercizio riesco a mantenere forte il mio fisico e ad evitare l’accumulo di peso eccessivo. Sono una fanatica dello sport e ho consultato un sacco di libri e di siti web sull’esercizio fisico durante la gravidanza: tuttavia, sono rimasta delusa dalle informazioni tecniche limitate su ciò che puoi o non puoi fare”, ha spiegato la 34enne.

James Matthews: chi è il marito di Pippa Middleton

James Matthews, il marito di Pippa Middleton, ha 42 anni e lavora nel mondo della finanza. È uno degli uomini più ricchi in Inghilterra. È figlio di David e Jane, proprietari del lussuosissimo Eden Rock Hotel di St Barts (frequentato pure dalla famiglia Middleton). È fratello di Spencer, star del reality inglese Made in Chelsea. Aveva anche un altro fratello, Michael, morto però nel 1999 a soli 22 anni per una caduta dal Monte Everest. In sua memoria è stata istituita la Micheal Matthews Foundation, che si occupa di aiutare i bambini poveri a ricevere un’istruzione scolastica. L’uomo ha inoltre una sorellastra, Nina, frutto del primo matrimonio del padre.