Meghan Markle incinta di Harry: la reazione della sorella Samantha Markle

Meghan e Harry aspettano un figlio: le parole della sorella Samantha Markle

Meghan Markle è incinta, aspetta un bambino da suo marito, il principe Henry duca di Sussex. Si sono sposati il 19 maggio 2018 e Meghan ha così assunto il titolo di duchessa di Sussex. Adesso l’ex attrice statunitense renderà papà il suo Henry. Il piccolo, o la piccola non concorrerà però al trono ma sarà di sicuro amato/a da tutta la famiglia, reale e non. Infatti parla al The Sun proprio la sorella di Meghan, Samantha Markle che non potrebbe essere più felice per questo lieto evento. La futura zia spera che l’arrivo del nascituro aiuterà a dissolvere finalmente gli screzi creati in passato tra lei, Meghan e il loro padre, Thomas Markle.

Samantha Markle parla dell’annuncio del royal baby

Samantha Markle, ha accolto molto positivamente la notizia della prossima nascita nella casa reale britannica. Spera che il bambino di sua sorella Meghan sia un buon motivo per poter lasciare alle spalle tutto quello che di negativo è successo nell’ultimo anno. Samantha vorrebbe che si trovasse un punto di equilibro nel rapporto tra suo padre Thomas e tutta la famiglia reale inglese. Però esprime del negativo: infatti pare che la sorella di Meghan non ha preso molto bene il modo in cui l’annuncio della futura nascita è stato fatto. Pare che la mamma di Meghan, Doria Ragland, è stata inclusa, mentre suo padre Thomas, no.

La notizia della futura nascita reale diffusa nel mondo

Kensington Palace ha annunciato felicemente che il principe Harry e la neo moglie Megan aspettano un bimbo. Il futuro reale nascerà la prossima primavera e chissà se sarà un maschietto o una femminuccia. Si vociferà già che se fosse femmina, potrebbe portare il nome di Lady Diana.