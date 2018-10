Meghan Markle è incinta, il Principe Harry presto papà: l’annuncio ufficiale

Meghan Markle incinta del Principe Harry: quando nasce il bambino?

Niente gossip o indiscrezioni, l’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Palazzo Reale: Meghan Markle e il Principe Harry aspettano un bambino! Kensington Palace ha usato l’account Twitter per annunciare a tutto il mondo che l’ex attrice di Suits è incinta. Una notizia che in molti aspettavano da qualche settimana visto che nelle ultime apparizioni pubbliche la canadese appariva più rotonda del solito. Ebbene, tutto vero: Meghan e Harry stanno per diventare genitori! “I Duchi del Sussex sono felici di annunciare che aspettano un bambino che nascerà nella primavera 2019″, si legge sull’annuncio ufficiale. Come sempre non è stata fornita una data precisa, ma il piccolo dovrebbe nascere tra marzo e aprile. Dunque l’ex protagonista di Suits avrebbe già superato il primo trimestre di gravidanza, quello più delicato per una donna.

Meghan e Harry hanno rimandato l’annuncio per Eugenie

Nonostante da giorni si parlasse di un bimbo in arrivo, Harry e Meghan hanno preferito rimandare l’annuncio. Lo scorso 12 ottobre la cugina Eugenie di York – figlia di Andrea, fratello del Principe Carlo, e Sarah Ferguson – si è sposata con il fidanzato storico Jack Brooksbank. All’evento, che ha visto tra gli invitati nobili e celebrity, la Markle ha nascosto il pancino con un ampio cappotto blu. Per non rubare la scena alla sposa, Meghan e Harry hanno così deciso di rimandare a dopo le nozze l’annuncio del loro piccolo in arrivo.

Si allarga la famiglia del Principe Carlo e Lady Diana con Meghan e Harry

Nell 2019 arriverà in Inghilterra un nuovo membro reale. Il figlio di Harry e Meghan sarà cugino del futuro re, il piccolo George. Per il principe Carlo e la defunta Diana Spencer si tratta del quarto nipotino. William e Kate hanno avuto (per il momento) tre eredi: George, Charlotte e Louis.