Meghan Markle, la sorella Samantha a Londra: il tentativo di riconciliazione fallisce

Samantha Markle vola a Londra per fare pace con la sorella Meghan

Si sa, i rapporti tra la neo duchessa di Sussex Meghan e sua sorella Samantha non sono dei migliori. Da qualche mese si è celebrato il romantico matrimonio reale tra l’ex attrice Meghan Markle e il principe Harry d’Inghilterra. Evento al quale, però, ci sono stati due grandi assenti: il padre e la sorellastra della sposa. In quest’ultimo periodo, Samantha pare sia disposta a tutto pur di ricucire i rapporti con lei. In diverse trasmissioni mondiali, infatti, le ha chiesto apertamente un incontro per potersi finalmente ricongiungere. Nonostante le sue intenzioni, non ha perso l’occasione di criticare e offendere la sorellastra. Pesanti accuse via social e in vari programmi tv sono volate da parte di Samantha in questi ultimi tempi. Ma una in particolare ha destato particolare stupore. La sorellastra della duchessa l’avrebbe addirittura accusata di essere la principale responsabile di un’eventuale morte prematura del padre Thomas. In seguito all’appello della scorsa settimana a Domenica Live, Samantha è volata a Londra per avere un chiarimento con Meghan, ma pare che il suo intento non sia andato come aveva previsto: “Non ci siamo ancora sentite. Tutto quello che abbiamo cercato di organizzare non è andato a buon fine”.

Samantha Markle dichiara: “La famiglia va sempre amata e credo che lei sappia tutto questo”

Sono state tante le offese che Samantha ha rivolto a Meghan durante questi ultimi mesi. Il motivo? Il mancato invito da parte della sposa, dovuto a dissapori passati. Samantha, però, ha espresso che ci sono state delle errate percezioni rispetto a quanto è stato davvero detto. “La famiglia va sempre amata e credo che lei sappia tutto questo”, dichiara la sorellastra della neo duchessa. Insomma, a chi la accusa di aver rivolto delle parole dense di odio, Samantha replica sostenendo che molte cose sono state fraintese. Secondo il suo parere, l’amore che c’è tra due sorelle non può essere di certo intaccato da qualche parola di troppo. Ma oggi Samantha chiede che venga messa una pietra sopra, non tanto per lei quanto per il padre malato, che non ha potuto accompagnare la figlia all’altare.

Samantha Markle: “Non ho incontrato Meghan, ma le ho scritto una lettera”

L’incontro che Samantha sperava di avere con sua sorella è fallito, ma le ha scritto ugualmente una lettera per farle sapere che lei e suo padre la amano, e che non si sentono così come hanno raccontato i media.L’unico obiettivo che sta a cuore a Samantha in questo momento è quello di ricucire quei rapporti incrinati da 10 anni e definitivamente chiusi dal 2015 con la sorellastra Meghan, duchessa di Sussex. Le dure parole che le ha rivolto via social, però, fanno pensare tutt’altro, guadagnandosi le antipatie del pubblico e della famiglia reale. In merito, una fonte si è espressa in questo modo: “Non c’è alcuna possibilità che Meghan possa abbassarsi ad incontrare la sorellastra. Samantha sta solo prendendo in giro se stessa“.