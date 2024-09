Principe William, 10 cose che non sai: ansia, calvo, mamma Diana

Oggi la splendida Kate Middleton ha annunciato di aver finito la chemioterapia, una notizia meravigliosa che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il regno e in qualche modo, a tutto il mondo. Tra quelli che le sono stati più vicini in questo periodo figura senza dubbio il Principe William, suo adorato marito che con dignità e compostezza ha saputo farsi carico di tutti gli impegni senza la consorte.

Ma siete sicuri di conoscerlo davvero? Al pubblico si è sempre mostrato come un uomo tutto d’un pezzo, pur consapevole di avere alle spalle una famiglia piuttosto importante e ricca di vicende intricate. Andiamo a scoprire di più su di lui, con 10 cose che non sapevi sul Principe William, dalla nascita ai giorni nostri: alcune sono davvero assurde!

1. Sapevi che il Principe William ha una strana cicatrice sulla fronte?

Ebbene sì, William ha una cicatrice sulla fronte, sebbene non sia un fan sfegatato di Harry Potter. Eppure lui la chiama proprio con il nome del piccolo mago di J.K. Rowling, dato che, come ha confessato, “A volte brilla e le persone la notano“. Come se l’è fatta? Gli avevano dato una mazza da golf in testa mentre giocava con un amico.

2. William è stato il primo futuro re nato in un ospedale

Al contrario di quanto si pensa, prima della sua nascita nessun futuro monarca era nato in un comune ospedale. Lady Diana ha dato alla luce William e Harry nella Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra. (Così ha poi fatto anche Kate con i suoi figli).

3. È cambiato molto dopo i figli

Ogni uomo cambia quando diventa padre, ma William è diventato a suo dire “agitato, dolce, molto più preoccupato” da quando sono nati George, Charlotte e Louis. Come dargli torto?

4. Guidava l’ambulanza aerea

Non tutti sanno che il Principe William è stato un pilota di elicotteri di ambulanza aerea. Ha ammesso che quel periodo è stato molto difficile, a causa dei terribili incidenti che vedeva sotto ai suoi occhi.

5. William è un militare

Esattamente come suo padre, suo nonno e tutte le generazioni precedenti, William è un militare, in quanto uomo di Stato. Non solo, il marito di Kate Middleton ha prestato servizio in ben 156 missioni di ricerca e soccorso.

6. È un surfista

Chi se lo sarebbe mai aspettato? I figli dei reali praticano molto sport per tenersi in forma e a quanto pare William ama il surf e lo pratica spesso sulla costa inglese del Devon.

7. Stava per non arrivare all’altare con Kate

Per quanto innamoratissimi, William e Kate hanno rischiato di non sposarsi dopo un litigio nel 2007, dato da una momentanea incompatibilità caratteriale. In quel periodo si erano presi una pausa di riflessione:

“Scopri cose su te stesso che forse non avevi realizzato. Penso che una relazione ti possa consumare parecchio quando sei più giovane, e ho davvero apprezzato quel periodo anche per me, anche se all’epoca non ci pensavo”.

8. Ha subito bullismo per la caduta dei capelli

Purtroppo anche William è stato vittima di persone ignoranti, nonostante la sua posizione sociale privilegiata. Nel 2019 un attore, Rob Lowe, lo aveva giudicato per la perdita dei capelli, ironizzando dicendo di essere preoccupato per un futuro re “pelato”.

9. Avrebbe voluto salvare Diana

Nota dolente della sua vita, la perdita dell’adorata madre Diana. Ancora oggi il Principe William dice di avere dei sensi di colpa: “Mi sento molto triste e ancora molto arrabbiato per non essere stati abbastanza grandi da poter fare di più per proteggerla”, parole che senza dubbio spezzano il cuore, soprattutto perchè all’epoca era solo un bambino.

10. Ama i telefilm!

William è uno di noi! Insieme a Kate ama guardare alcune serie tv, come Game of Thrones e Neighbours.