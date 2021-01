Pretelli: la foto con Francesco Monte e i commenti della Salemi e Ariadna

By

Il mondo è davvero piccolo, soprattutto quello dello spettacolo. Sui social network alcuni follower hanno ripescato una vecchia foto che ritrae Pierpaolo Pretelli in compagnia di Francesco Monte. L’ex fidanzato di Giulia Salemi, che ha da poco iniziato una relazione con Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo scatto risale a qualche anno fa: i due si sono ritrovati in un locale e hanno mostrato una certa complicità davanti all’obiettivo.

Ma non è tutto: come riporta Novella 2000, sotto un’altra foto Instagram di Pierpaolo Pretelli, risalente al 2019 e che lo ritraeva con l’ex Ariadna e il figlio, Giulia Salemi ha lasciato un commento. “Ma che belli”, ha scritto l’italo-persiana. Pronta la replica della Romero: “Amore mioooo”. Uno scambio di battute che lascia intendere che ci sia un rapporto piuttosto stretto tra l’ex di Francesco Monte e la madre del figlio di Pierpaolo.

Lo screenshot dell’immagine sta facendo il giro del web (la trovate più in basso) e molti telespettatori del Grande Fratello Vip si sono detti indignati. La passione sbocciata tra Giulia e Pierpaolo al Grande Fratello Vip non è andata giù a diversi fan, stufi di vedere certe scene da parte della 27enne. Nel 2018 la Salemi si è infatti innamorata, sempre nel loft di Cinecittà, di Francesco Monte, al quale è stata legata per circa otto mesi.

Al momento Ariadna Romero, che ha fatto un’apparizione nel reality show qualche settimana fa, non ha commentato il feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Di recente la modella e attrice cubana non ha però nascosto di apprezzare molto Elisabetta Gregoraci, con la quale si è scambiata pure alcuni messaggi in privato.

Silenzio stampa invece da parte di Francesco Monte: l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi cantante in carriera, ha minacciato azioni legali in caso di uso inappropriato del suo nome. Chissà cosa dirà di questa foto con Pierpaolo Pretelli venuta a galla solo di recente…

Tra l’altro questa liaison tra Pierpaolo e Giulia rischia di non andare oltre: la Salemi è in nomination e potrebbe abbandonare il programma di Alfonso Signorini lunedì 4 gennaio 2021.