Francesco Monte, voci dal GF Vip su di lui? “Sorpresine dai miei legali”

Francesco Monte non vuole più sentire parlare di gossip sul suo conto. Il pugliese ormai lo ripete da mesi e da quando ha deciso di allontanarsi da social e salotti tv è infatti stato molto meno chiacchierato sulla sua vita privata, placando il chiacchiericcio. Per questo, intervistato sabato 12 dicembre da Giada Di Miceli a ‘Non succederà più, trasmissione di Radio Radio, ha tagliato corto sul discorso. Anzi, ha puntualizzato in ogni modo di non voler rispondere a nulla in relazione ad ex e sue passate love story. In realtà, però, qualcosa ha detto.

Innanzitutto ha dichiarato di essere sempre fidanzato con Isabella De Candia e che la relazione procede nel migliore dei modi. Poche parole per chiudere velocemente il capitolo vita sentimentale. La Di Miceli ha però provato a scavare un po’ di più, prendendola ‘larga’ e chiedendogli se stesse guardando il Grande Fratello Vip 5. Inutile dire che si voleva planare sul discorso Giulia Salemi, sua ex. Il modello tarantino ha subito capito l’antifona. “Non lo guardo e possiamo anche parlare di altro perché siamo abbondantemente andati avanti…”, la chiosa.

La conduttrice non ha mollato l’osso e ha domandato se almeno sapesse chi ci fosse nella Casa più spiata d’Italia. “So chi c’è ma non lo guardo perché sono impegnato a fare altro”, la replica del pugliese. Di Miceli ha quindi tentato l’ultima carta. “C’è qualcuno che parla di te…”. A questo punto Monte è sbottato: “Ormai è risaputo che parlano di me, poi si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci… con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente“.

Dalla serie chi ha orecchie per intendere, intenda. Anche se non è difficile capire a chi si sia rivolto l’ex tronista di UeD visto che nel reality l’unica persona a conoscerlo e ad aver parlato di lui altra non è che la Salemi.

Francesco ha poi ampiamente disquisito dei suoi ultimi lavori musicali e anche del fatto di aver presentato un brano per provare a partecipare al Festival di Sanremo 2021. Tuttavia è stato scartato dalla commissione, dicendosi comunque soddisfatto dell’esperienza e spiegando che solo dalle ‘bocciature’ si impara e si migliora.

Inoltre ha smentito una voce circolata di recente a mezzo stampa che lo vorrebbe tra i protagonisti della prossima edizione de Il Cantante Mascherato, show musicale di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e in arrivo in tv tra qualche settimana. “Sono dicerie del web, all’orizzonte a livello televisivo non c’è nulla. Solo un gran lavoro sotto l’aspetto musicale”, ha concluso.