Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: nuove rivelazioni su Francesco Monte

Giulia Salemi, classe 1993, modella e influencer di origini persiane per parte di madre. Ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip da due settimane circa ma, da quel che si vede, sta già dando ampie soddisfazioni al padrone di casa Alfonso Signorini. Prima con il presunto flirt con Enock, fratello di Balotelli, che ha prontamente smentito in diretta lasciando il conduttore a bocca asciutta. Con un lapidario “io non ci sto” ha abbandonato il Confessionale pensando bene di non rivelare quanto accaduto all’interno ai suoi compagni. Poi si è fatta notare per il bacio appassionato dato a Tommaso Zorzi per gioco. Infine, non ha evitato di ricordare in una chiacchierata con gli altri inquilini la sua storia d’amore con Francesco Monte.

Giulia che ha da poco pubblicato un libro dal titolo “Agli uomini preferisco il cioccolato” probabilmente non era dello stesso parere nel 2018 quando proprio sotto le telecamere del Gf Vip si è fatta travolgere dalla passione per l’ex tronista di Uomini e Donne. La Salemi porta con sé un bel ricordo della relazione con Monte ma non ha mai nascosto che non sia sempre stata rose e fiori.

Proprio durante una chiacchierata con le sue colleghe ha rivelato di aver perso completamente la testa in quell’occasione. Tra curiosità e domande, Elisabetta Gregoraci ha cercato di capire come la modella abbia provato a gestire la situazione. Probabilmente l’ex moglie di Briatore si è immedesimata nella complicata liaison che lei stessa sta vivendo con Pierpaolo Pretelli.

Giulia ha inoltre raccontato alcuni particolari alle coinquiline: “Noi ci baciavamo, per me era una relazione ed io ero cotta”. E nel momento in cui la Gregoraci le ha chiesto se si siano spinti oltre la Salemi ha prontamente risposto: “No sei pazza, dormivamo solo insieme.”

Giulia ha espresso poi diverse opinioni sulla sua storia con Francesco Monte. Prima di tutto sull’importanza per lei della relazione nata con l’ex tronista. A quanto pare è stato infatti il primo uomo dopo tanto tempo a farle sentire le farfalle nello stomaco. “Ho avuto la fortuna di innamorarmi, la sfortuna è stata che mi sono concentrata solo su quella roba e ho perso tutto il resto”, ha dichiarato la Salemi.

Nonostante il lato positivo sia quello di aver amato profondamente, Giulia si è resa conto di provare ancora un po’ di amarezza per come alla fine il loro sentimento si sia spento. Non si pente di nulla ma è stato un “gioco sadico” e allo stesso tempo “magico”.

Giulia Salemi ha vissuto la fine della storia d’amore con Francesco Monte con profondo dolore. Non si è conclusa, infatti, nel migliore dei modi. Attualmente la modella sembra del tutto intenzionata a non legarsi a nessuno, in modo da potersi dedicare all’esperienza in Casa con la mente totalmente libera.