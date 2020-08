Giulia Salemi si confessa. Poche ore fa il magazine Chi ha lanciato l’indiscrezione: l’ex gieffina “si è innamorata”, ha spifferato la rivista diretta da Alfonso Signorini. Di chi? Di un tal Moshe, imprenditore tenebroso e riservatissimo con cui avrebbe trascorso le ferie d’estate tra la Costa Smeralda e la Costa Azzurra. Cosa c’è di vero? Forse qualcosina. Adesso però Giulia è assolutamente sola soletta, in termini sentimentali, come lei stessa spiega in un’intervista al settimanale Oggi. Il suo cuore è libero. “Sono single”, dichiara. Dall’altro ammette che si di recente ha “avuto qualche frequentazione”, ma che non c’è stato nulla di importante. Insomma, è probabile che tal Moshe ci sia pure stato ma che si sia trattato di un fugace flirt. La Salemi è tornata a parlare anche di Francesco Monte. La storia tra i due è stata ultra chiacchierata, così come è stato ultra chiacchierato il loro addio…

Giulia Salemi è single: con Francesco Monte nessun contatto

Per troppo tempo Giulia ha cercato “attenzioni maschili”, poi ha capito che il “Principe Azzurro” è lei stessa. Insomma, si basta da sola, se poi qualcuno entrerà in pianta stabile nella sua vita che ben venga, ma a patto che la faccia sentire “speciale e unica”. Quello che non le è capitato con Francesco Monte. Sul tarantino però nessun rimorso. “Ne è valsa la pena e non mi pento”, confida, aggiungendo che la love story nacque in un “contesto surreale”, vale a dire quello del Grande Fratello Vip 3. Una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia il legame si è sfilacciato velocemente. Oggi, spiega sempre la Salemi, con Francesco non ha più alcun contatto. Insomma, dalla serie: ognuno per la propria strada e tanti saluti e baci.

Francesco e Giulia dopo l’addio

Monte e Giulia dopo l’addio, consumatosi tra mille rumors più di un anno fa, hanno avuto percorsi differenti. L’ex tronista pugliese di Uomini e Donne ha subito ritrovato l’amore al fianco della modella Isabella De Candia. Oggi i due sono felici e spensierati. Entrambi cercano di tenersi il più possibile al riparo della cronaca rosa. La Salemi invece non ha più avuto alcuna love story degna di nota. E no, neppure quella con il tal Moshe. Cercasi sempre Principe Azzurro. Intanto, però, Giulia si basta da sé.