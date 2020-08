Giulia Salemi “innamorata”: il suo cuore batte per l’imprenditore Moshe

Giulia Salemi, dopo tanto vagabondare in amore, si è innamorata. Ne è sicuro il magazine Chi che nell’ultimo numero in edicola scrive che la modella italo-persiana sarebbe molto vicina a un imprenditore di nome Moshe che di base vive a Monte Carlo e va sempre in giro scortato, avendo molto a cuore la propria privacy. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini l’ex di Francesco Monte e l’uomo d’affari si sarebbero frequentati passando del tempo tra la Costa Smeralda e la Costa Azzurra. Ma c’è dell’altro: Moshe avrebbe tre figli e la minore apparirebbe spesso nei filmati della Salemi. Chissà se ci sono le basi solide per costruire una storia importante oppure se il legame non sopravviverà all’estate.

Giulia Salemi e il rapporto complicato con gli uomini

Giulia Salemi e il rapporto complicato con gli uomini: la modella al tema ha pure dedicato un libro dal titolo “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato“. L’idea le è venuta dopo la conclusione della storia con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne con cui ha vissuto una love story dopo il Grande Fratello Vip 3, reality in cui c’è stato l’incontro galeotto. Da allora Giulia è profondamente cambiata, come lei stessa ha raccontato: meno soggezione dell’altrui pensiero e più consapevolezza di sé. Un percorso interiore che le ha fatto partorire il suddetto libro. Un libro che ha scansato il gossip (qualcuno prima della pubblicazione pensava a un testo all’insegna della ‘cronaca rosa’ per stimolare le vendite), puntando invece sul superamento delle fragilità femminili.

Giulia, Monte e Isabella: quando il trinagolo infiammò il gossip

Se Giulia dopo la rottura con Monte non ha ancora trovato un porto sicuro sentimentale in cui approdare (chissà se Moshe saprà offrirglielo…), lo stesso non si può dire di Francesco. L’ex tronista da più di un anno ha allacciato una relazione con la modella Isabella De Candia, con la quale appare innamoratissimo e in piena sintonia. All’epoca del fidanzamento il gossip fece non poco rumore sulla neonata coppia. Qualcuno azzardò che il rapporto fosse sbocciato mentre Monte stava ancora con la Salemi. Tale versione è sempre stata rigettata dal modello che ha puntualizzato in varie occasioni di aver prima chiuso la relazione con l’italo-persiana per poi iniziare quella con Isabella.