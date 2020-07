Francesco Monte, caos attorno all’ex tronista: Salemi contro la fidanzata

Caos, polemiche e critiche attorno al chiacchieratissimo Francesco Monte. A innescarle un commento ironico di Tommaso Zorzi che nelle scorse ore ha fatto intendere in modo spassoso di non essere stato un granché stregato dal primo singolo musicale del tarantino intitolato ‘Siamo già domani’. “Noi sotto shock”, ha scritto su Instagram l’influencer provocando la dura reazione di Isabella De Candia, attuale fidanzata del pugliese. Finita qui? Manco per idea. Alla bagarre nelle scorse ore si è aggiunta Giulia Salemi, ex di Monte (i due si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 3). A spingere nella querelle l’italo-persiana sono state alcune esternazioni di Isabella, che rispondendo a Zorzi ha messo nero su bianco delle parole inerenti alla cioccolata (“Il cioccolato non credo funzioni in questo caso”). E, guarda a caso, la Salemi nei mesi scorsi ha pubblicato un libro dal titolo ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’. Insomma, Giulia si è sentita chiamata in causa – e non positivamente. Da qui la sua risposta piccata.

Giulia Salemi contro Isabella De Candia, fidanzata di Francesco Monte

“Adoro essere messa in mezzo a situazioni, commenti, contesti e persone che non mi interessano né mi riguardano. Non mi interessa una beata mi…a”, ha tuonato la Salemi dal suo profilo Instagram aggiungendo ironicamente che il “cioccolato è sempre la soluzione”. Appare evidente che Giulia voglia smarcarsi in modo netto dalla polemica tra Isabella e Zorzi. Dall’altro lato pare non voglia far la figura di quella che non si renda conto delle punzecchiature nei suoi confronti. Dunque, dopo la dura presa di posizione di Tommaso Zorzi, ora, contro la modella pugliese, che da un anno vive una felice love story con Monte, arriva la stoccata dell’italo-persiana.

Francesco Monte e Giulia Salemi, addio tra le polemiche

Circa un anno fa decollava la relazione tra Monte e Isabella. L’ex tronista aveva da poco chiuso la storia con Giulia Salemi. Un addio rumoroso e parecchio chiacchierato. Qualcuno insinuò che lo strappo sentimentale fu dettato da presunti tradimenti del tarantino. Versione più volte smentita dal diretto interessato che ha sempre precisato che la De Candia l’ha conosciuta dopo aver chiuso in modo definitivo il rapporto con la Salemi. Le reali cause dell’addio non sono mai state svelate pubblicamente né da Giulia né da Francesco che hanno preferito andare oltre al gossip.