Pretelli gela Di Girolamo: “Hai incontrato maschi sbagliati”. La reazione

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato ospite dell’ultima puntata del programma Ciao Maschio, in onda in seconda serata

Pierpaolo Pretelli è tornato in tv. Il fidanzato di Giulia Salemi è stato ospite dell’ultima puntata di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda il sabato in seconda serata su Rai Uno. Puntata andata in onda il 9 luglio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha stupito la padrona di casa definendosi una persona molto romantica.

Pierpaolo Pretelli in tv a Ciao Maschio

Romantico ma allo stesso tempo rompiscatole e determinato. Nunzia De Girolamo non ha però creduto immediatamente all’ex Velino di Striscia la notizia visti i suoi trascorsi dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Per non parlare del ruolo da corteggiatore a Uomini e Donne e di quello da tentatore a Temptation Island. Ma Pierpaolo Pretelli si è così difeso:

“Sì, sono molto romantico. Sono un eterno innamorato dell’amore. Mi piacciono le farfalle nello stomaco, soprattutto nella fase dell’innamoramento”

Botta e risposta tra Pierpaolo Pretelli e Nunzia De Girolamo

A questo punto dell’intervista Nunzia De Girolamo – ex concorrente di Ballando con le Stelle – ha ammesso di non aver incontrato molti maschi romantici bensì più quelli che giocano con l’amore. Pierpaolo Pretelli ha dunque gelato la conduttrice:

“Hai incontrato tutte persone sbagliate allora”

Non è tardata ad arrivare la reazione di Nunzia De Girolamo, sposata dal 2011 con il deputato Francesco Boccia e madre della piccola Gea:

“Ma tu sei innamorato dell’amore, allora le farfalle ti vengono con tutte”

Pierpaolo Pretelli ha contro replicato che non è così, che deve esserci una base di chimica, un feeling, una sorta di energia tra due persone che si incontrano e cominciano a flirtare. L’ex gieffino ha precisato di essere determinato ma con dei valori e che fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi senza mai tradire quello in cui crede e soprattutto tenendo sempre conto del rispetto verso il prossimo.

Il fidanzato di Giulia Salemi ha poi confidato che quando diventa geloso è alla ricerca costante di attenzioni: “Voglio sentirmi dire che sono il più bello, il più bravo di tutti”. Pierpaolo Pretelli ha infine confessato di essere stato un figlio tranquillo e spera che anche il suo erede, il piccolo Leonardo avuto dall’ex compagna Ariadna Romero, sia così.

Amore a gonfie vele tra i Prelemi

A un anno e mezzo dal loro incontro alla quinta edizione del Grande Fratello Vip la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele. I due sono molto uniti e sognano un futuro insieme. Un matrimonio e dei figli. Nell’attesa l’italo-persiana ha già instaurato un ottimo rapporto con Leonardo.