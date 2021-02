Nunzia De Girolamo spiazza tutti: “Ho pensato di buttarmi dalla finestra”

Nunzia De Girolamo ha deciso di raccontare un po’ di sé stessa in un’intervista al settimanale Oggi, fatta prima del debutto televisivo con Ciao Maschio, in onda dal prossimo 13 febbraio su Rai Uno.

L’ex parlamentare ha ripercorso le tappe di una vera e propria odissea giudiziaria che l’ha vista coinvolta e, in seguito alla quale, è stata assolta con formula piena dopo ben 7 anni di processo.

Il travaglio giudiziario di Nunzia De Girolamo e l’esordio in tv

L’ex ministra era accusata di far parte di una sorta di direttorio, capace di condizionare le scelte dell’Asl di Benevento per quanto riguarda nomine e appalti, per avere consensi. Per i giudici, il fatto non sussiste. Con lei, anche gli altri otto imputati sono stati assolti. Queste erano state le parole della De Girolamo pronunciate lo scorso 20 dicembre, dopo l’assoluzione: “Oggi ha vinto la giustizia, io ho solo perso 7 anni di serenità. Mi sono dimessa da ministro pur non essendo indagata, per difendere la mia dignità. L’ho fatto sempre nel processo e non dal processo”.

A salvarla è stata la figlia Gea, di 9 anni, nata dal matrimonio con il ministro Francesco Boccia. L’amore di sua figlia le ha dato la forza di andare avanti in quel periodo buio: “Senza il suo amore gigante, avrei davvero potuto compiere una sciocchezza e buttarmi da una finestra. Anche per dare un segnale forte a questo Paese, a questi giudici che spesso decidono della vita altrui senza aver coscienza delle conseguenze”.

L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha anche colto l’occasione per parlare del suo nuovo programma, intitolato Ciao Maschio. Un talk show dove i maschi si troveranno in grande difficoltà, visto che dovranno spogliarsi di ogni maschera. Tra i primi ospiti ci sarà il suo amico Massimo Giletti.

La complicità professionale tra i due è ben nota a tutti. L’ex parlamentare, infatti, è stata spesso ospite del programma Non è l’Arena, condotto proprio dal giornalista su La7.

Nell’intervista, Nunzia ha anche commentato la foto scattata insieme a Giletti, pubblicata di recente su Chi, diventata virale. Una foto dove si vede la De Girolamo insieme al conduttore mentre lui le bacia il ginocchio. Uno scatto che, a detta di Nunzia, doveva restare privata: “Massimo ha finto di baciarmi il ginocchio e ha detto: ‘Questa la mandiamo a Boccia’. Non mi aspettavo di vederla pubblicata”.

Lo stesso Massimo Giletti qualche giorno fa ha dato la stessa tesi ma, a quanto pare, i paparazzi in quell’occasione hanno giocato questo bello scherzetto. A questo punto, non ci resta che attendere il 13 febbraio per vedere la De Girolamo in una veste totalmente nuova!