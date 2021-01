Giletti inedito: “Io geloso di Nunzia di Girolamo, ho avuto dubbi su Todaro”

‘Ciao maschio’ a breve, più precisamente il 13 febbraio, sbarcherà su Rai Uno. Trattasi del programma che vedrà Nunzia De Girolamo cimentarsi alla conduzione. L’ex ministra ha rilasciato una lunga intervista a Chi Magazine, illustrando le linee guida che ha intenzione di seguire durante l’avventura televisiva che la vedrà protagonista. Curiosamente, la chiacchierata con il magazine diretto da Alfonso Signorini l’ha svolta in coppia con Massimo Giletti (sarà uno dei suoi primi ospiti). I due condividono un’amicizia speciale (in passato si è pure parlato di una storia segreta, sempre smentita dai diretti interessati. Ricordiamo che Nunzia è sposata con Francesco Boccia, attuale ministro degli Affari regionali e le autonomie).

Nella lunga chiacchierata con il magazine Chi, Giletti e Nunzia hanno parlato del loro legame speciale: molti confronti, anche duri per via di posizioni diverse, ma anche e soprattutto tanta stima reciproca. Una amicizia solida, creatasi con il tempo. Si è parlato di un flirt in passato… “Ci si stupisce della complicità tra un uomo e una donna, ma esiste”, spiega la De Girolamo che poi aggiunge che con Giletti è troppo amica per vivere una liaison. E Massimo è d’accordo? “Uuuuhm”, risponde ironicamente. E Francesco Boccia cosa ne pensa? Non è geloso?

“Mai, di nessuno però; è troppo distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose”, narra Nunzia. L’amicizia con Giletti è talmente forte che quest’ultimo confida che quando ha visto l’ex ministra impegnata a Ballando con le Stelle con il fascino Raimondo Todaro ha provato della gelosia.

“Sono stato più geloso io quando Nunzia ha ballato a Ballando con le Stelle…”, racconta Giletti. La De Girolamo aggiunge che Massimo si è pure “presentato in trasmissione per controllarmi”. “Certo, si stringeva a quel Todaro in modo strano… Ho avuto dubbi su loro due”. Cosa? A questo punto Nunzia ha un sussulto. “Sei pazzo?”, si affretta a dire l’ex parlamentare ribadendo che con il danzatore professionista dello show di Milly Carlucci ha avuto solo un rapporto professionale.

Il copione, a Ballando con le Stelle, si è ripetuto quest’anno: protagonista sempre Todaro, che è stato chiacchieratissimo per via di un legame ‘speciale’ con la sua allieva Elisa Isoardi. Anche in questo caso però niente di più che una bella amicizia, hanno assicurato sia la cuneese sia il ballerino. “Una storia d’amore? No, non c’è stato nulla”, hanno infatti detto in coro una volta terminato il talent di Rai Uno.