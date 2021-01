Elisa Isoardi: le parole su Todaro e l’incontro coi vertici Rai per il suo futuro

Elisa Isoardi continua ad essere corteggiata dalla tv, ma al momento sembra che stentino ad arrivare offerte allettanti: questa in sintesi la situazione professionale della conduttrice cuneese, ex timoniera de La Prova del Cuoco nonché fresca ex concorrente di Ballando con le Stelle, dove ha fatto incendiare anche il gossip nostrano per via del legame instauratosi con Raimondo Todaro. Di questo e molto altro ne ha parlato con il magazine Nuovo Tv.

Si comincia dal capitolo lavorativo: nella recente intervista rilasciata a Verissimo su Canale 5 Elisa ha fatto intendere a chiare lettere che le sue porte sono aperte per chiunque abbia da offrire delle proposte interessanti. Insomma, non c’è solo la Rai. Anche perché, attualmente, è proprio la Rai stessa ad averla messa in stand by, non affidandole alcun programma nonostante si era detto in estate che avrebbe condotto il ‘remake’ di Check Up, trasmissione in onda su Rai1 dal 1977 al 2002.

“Sono sicura che presto ci sarà qualcosa da fare. Vedrò il direttore di Rai1 nei prossimi giorni per capire a proposito di Check Up, che è saltato”, ha raccontato la Isoardi. Quindi la trasmissione promessale non si farà e resta da capire se per lei si aprirà qualche altra porta nel servizio pubblico. Il confronto con Stefano Coletta potrebbe divenire un importante crocevia per la carriera della cuneese che scoprirà se i vertici Rai hanno intenzione nel futuro prossimo di puntare su di lei oppure no.

Si passa al capitolo Ballando con le Stelle 2020: qualcuno ha detto e scritto che dopo la finale c’è stato da parte sua e da parte di Raimondo Todaro parecchio disappunto, sfociato persino in gesti plateali nel dietro le quinte del programma di Milly Carlucci. “Non ho sbattuto le porte. Non l’ho fatto. Di Ballando ho preso solo il bello”, ha risposto l’ex di Matteo Salvini, smorzando le polemiche. E il gossip con Todaro? C’è stato qualcosa al di fuori di una bella amicizia? “Siamo solo amici e non c’è mai stato nulla tra di noi”.

Elisa Isoardi corteggiata da Mediaset: l’ipotesi Isola dei Famosi

Se stentano ad arrivare i programmi da condurre, a non stentare a giungere pare che siano le offerte per partecipazioni televisive in altre vesti. Secondo quanto riportato da TvBlog, Elisa sarebbe corteggiata dall’Isola dei Famosi, in partenza con la nuova edizione tra qualche settimana. Non solo: sarebbe stata in trattativa anche per far parte della giuria de Il Cantante Mascherato, ruolo poi affidato a Caterina Balivo.