Pretelli e Zelletta hanno litigato per Giulia Salemi? Parla l’ex tronista

Non è più una novità: Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, così uniti e complici durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, hanno tagliato i ponti dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini. Un allontanamento che si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine per i fan, che speravano di rivedere insieme Pretelli e Zelletta anche lontano dalla Casa più spiata d’Italia.

Pierpaolo Pretelli ha spiegato di aver visto delle cose, più precisamente dei video, su Andrea Zelletta che non gli sono particolarmente piaciute. Da qui la scelta di prendere le distanze dall’ex tronista di Uomini e Donne. L’ex Velino di Striscia la notizia ha preferito non fornire troppi dettagli ma secondo qualcuno farebbe riferimento alle critiche che Zelletta ha mosso nei confronti di Giulia Salemi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio il fidanzato di Natalia Paragoni ha smentito tutto:

“Io e Pierpaolo abbiamo litigato per colpa di Giulia Salemi? Sono solo voci senza fondamento. Sono felice se loro sono felici. Pierpaolo è stato importante per me e vederlo innamorato mi rende felice. Io stesso ho iniziato una storia d’amore in un programma televisivo, ma la prova del nove sarà fuori, a telecamere spente”

Nonostante le dolci parole resta il fatto che Andrea Zelletta abbia criticato Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip. A detta del 26enne la web influencer italo-persiana avrebbe rosicato per non essere arrivata in finale. La Salemi è stata infatti eliminata dal gioco poco prima dell’ultima puntata. Zelletta ha così giustificato quel gesto:

“Ho solo risposto a un suo tweet ma non voglio creare ulteriori polemiche. La mia era una risposta, non un attacco”

Al momento Andrea Zelletta ha scelto di non fornire troppi dettagli sui problemi con Pierpaolo Pretelli: lo farà a breve? Oggi, come si può ben vedere su Instagram, Andrea è rimasto in contatto con Francesco Oppini, Enock Barwuah e Tommaso Zorzi.

Intanto procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Superata la prova del Grande Fratello Vip la coppia è ora alla ricerca di una casa per costruire una famiglia. I due, che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, hanno intenzione di comprare un appartamento insieme e poi convolare a nozze.

Va tutto a meraviglia pure tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due stanno portando avanti una relazione a distanza ma andranno presto a convivere. Purtroppo restano i problemi con la famiglia Pretelli: i parenti di Pierpaolo non riescono ancora ad accettare Giulia Salemi.