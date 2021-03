Giulia Salemi: ancora problemi con la famiglia di Pierpaolo Pretelli

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. In barba a critiche e malelingue i due si amano alla follia e progettano un futuro insieme. C’è però ancora uno scoglio da superare: la famiglia del giovane modello non ha ancora accettato del tutto la web influencer italo-persiana. I Pretelli avevano già espresso dei dubbi durante il Grande Fratello Vip e dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini la situazione non è cambiata.

A confidarlo lo stesso Pierpaolo Pretelli in un’intervista concessa a Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più in onda su Radio Radio:

“Sicuramente la mia famiglia ha capito quanto tengo a Giulia e che con lei sto bene e sono felice. La situazione è tranquilla ma non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo e mi dispiace. Loro hanno sognato una coppia, quella con Elisabetta Gregoraci, che non c’è mai stata. Non so come sia successo”

Ma perché questo astio della famiglia Pretelli nei confronti di Giulia Salemi? Secondo Pierpaolo i suoi genitori si sono lasciati influenzare dalle cattiverie apparse sui social network durante il periodo del Grande Fratello Vip. Cattiverie che arrivavano prettamente dai fan Gregorelli, ovvero da tutti coloro che sognavano una relazione tra l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex Velino di Striscia la notizia.

“Giulia è serena a riguardo. A Pasqua voleva organizzare un incontro ma non so se sarà possibile a causa delle restrizioni per il Covid. Sono sicuro, però, che la mia famiglia si ricrederà su Giulia”

Al contrario Pierpaolo Pretelli è stato subito accettato dalla famiglia Salemi. Il 30enne ha stretto un ottimo rapporto con Mario, il padre di Giulia. Pierpaolo ha ricevuto anche i complimenti di Fariba Tehrani, ma non ha potuto abbracciarla dopo la fine del Grande Fratello Vip visto che l’iraniana era già partita alla volta dell’Isola dei Famosi.

Nell’ultima intervista radiofonica Pierpaolo Pretelli ha inoltre confidato che Ariadna Romero ha telefonato a Giulia Salemi quando è uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Le due erano già amiche da qualche anno e oggi hanno rafforzato il loro legame. Pretelli ha assicurato che la modella cubana è felice della loro relazione.

Ad oggi, però, Giulia Salemi non ha ancora conosciuto Leonardo, il figlio che Pretelli ha avuto tre anni fa proprio da Ariadna. Pierpaolo ha inoltre annunciato che andrà presto a convivere con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.