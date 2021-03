Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi annuncia: “Andremo a convivere”

L’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi prosegue a gonfie vele. Il sentimento nato durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip sta crescendo sempre più anche fuori dal contesto televisivo. Ospite a Radio Smeraldo, l’ex gieffino si è aperto parlando delle emozioni provate durante il reality accanto all’influencer italo-persiana. A chi paventava una rottura immediata dopo la fine dell’esperienza, le parole di Pierpaolo Pretelli risuonano una sorpresa, dal momento che si è detto innamorato matto di lei. L’entrata di Giulia Salemi ha stravolto il suo percorso al GF Vip. Prima del suo ingresso era diventato un po’ scettico nell’amore, con la separazione dalla madre di suo figlio aveva perso la stima in questo sentimento. La Salemi ha sconvolto i suoi piani:

“Mi sta facendo provare delle emozioni che penso di avere vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e di questo ne vado fiero”

Il ragazzo ha voluto ringraziare il Grande Fratello Vip per avergli fatto ritrovare fiducia nell’amore. Molto presto Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi andranno a convivere. A rivelarlo è stato il finale della quinta edizione del reality show più spiato d’Italia. Al momento stanno cercando di far combaciare gli impegni lavorativi e di vedersi tra Roma e Milano almeno una volta alla settimana.

Grande Fratello Vip è stato tutto un po’ un sogno già da quando è entrato. Aveva firmato un contratto per ottantaquattro giorni, per un totale di quarantaquattro puntate, e non pensava di arrivare fino alla fine. È fiero e contento del percorso fatto, tutto inaspettato. I primi giorni sono stati quelli più spensierati, ha dichiarato Pretelli, e ad oggi ha ricordi vaghi dei primi giorni trascorsi tra le mura della Casa di Cinecittà:

“A un certo punto perdi la memoria, hai difficoltà a ricordarti la fisionomia delle persone”

Nel bene o nel male Pierpaolo è riuscito a instaurare un rapporto di amicizia con tutti i suoi coinquilini, anche se ha avuto da ridire sulla Gregoraci. Si sente di più Mario Ermito, Giacomo Urtis ed Enock Barwuah. Non si è sentito di dare giudizi negativi anche perché ha contestualizzato il percorso e la realtà in cui si è trovato per sei mesi: “GF Vip è un gioco, la vita è un’altra”.

Pierpaolo Pretelli fa una confessione su Giulia Salemi: “Mi fa impazzire”

“Mi fa impazzire”, ha dichiarato Pierpaolo Pretelli sulla fidanzata Giulia Salemi. Il ragazzo è rimasto colpito non tanto dal punto di vista estetico, ma dalla sua umanità e gli piace cosa ha dentro la ragazza. Si è detto felice per come sia andata, non rinnega nulla del suo percorso al GF Vip. Tra i progetti futuri di Pierpaolo Pretelli vi è una canzone reggeton per l’estate 2021 e nel frattempo si guarderà in giro.

Non ha nascosto la sua voglia di fare radio, ma spera di proseguire nel settore della televisione che ha sempre amato fin da piccolo.