Pretelli replica a Gregoraci e Zorzi. E su Temptation Island con la Salemi…

Una lunga esperienza quella vissuta da Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5, dove ha trovato l’amore con Giulia Salemi. In una nuova intervista su SuperGuidaTv, si svela su come sta andando avanti la sua vita dopo il reality show. E non mancano le repliche a Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. Oltre ciò, parla anche dell’eventuale partecipazione a Temptation Island insieme alla Salemi. Ma innanzitutto ribadisce che al momento non pensa di andare a convivere con Giulia. Se mai la distanza dovesse diventare un problema, le chiederebbe sicuramente di trasferirsi a Roma.

La sua priorità è suo figlio e sa che a lei farebbe piacere. Inizialmente la loro storia è stata ostacolata dalla famiglia Pretelli e su questo punto Pierpaolo ammette di aver avuto modo di chiarirsi con sua mamma. Ciò che è accaduto con i suoi familiari nella Casa più spiata d’Italia “è stato archiviato”. Ora tutti loro sono contenti del suo rapporto con Giulia.

A Verissimo, però, Zorzi si è detto certo del fatto che i Prelemi abbiano fatto un taglia e cuci nel reality. L’ex velino ci tiene a fare delle precisazioni al riguardo. Fa notare di aver avuto delle discussioni con Tommaso quando ha preso le parti di Giulia e di aver poi avuto un chiarimento. “Lui è quello che ha creato più dinamiche di tutti facendo taglia e cuci”, dichiara il Pretelli. A detta sua, l’influencer avrebbe esagerato con i suoi modi di fare. Spera comunque un giorno di poter instaurare “un rapporto più sereno” con Zorzi. Si augura, inoltre, che l’opinionista dell’Isola dei Famosi “possa trovare un punto di incontro con Giulia”.

E proprio nel reality show condotto da Ilary Blasi come concorrente vi è Fariba, la mamma della Salemi. Pierpaolo pensa che la donna possa dare “un tocco ironico al programma”. Addirittura crede che con i suoi modi possa anche vincere. Ed ecco che arriva la replica a Elisabetta Gregoraci. Nei giorni scorsi, la conduttrice calabrese si è particolarmente infastidita di fronte a una dichiarazione fatta da Pierpaolo, il quale si è detto convinto del fatto che lei avesse un uomo ad attenderla fuori dalla Casa.

“Ci sono dei video in cui lei mi dice che aveva una persona che l’aspettava fuori dalla casa e che era innamorata. Non ho detto nulla di nuovo né di diverso da quello che è stato detto da lei”

Detto ciò, non rinnega nulla e rifarebbe tutto quello che ha fatto. Inoltre, augura a Elisabetta “se non ce l’ha” di trovare una persona che la ami nel modo in cui lui ama Giulia.

Per quanto riguarda il suo futuro lavorativo, gli farebbe piacere prendere parte a Tale e quale show, ma annuncia che ora si sta dedicando al nuovo progetto musicale in quanto questa estate uscirà una sua canzone reggaeton. E c’è chi sogna di rivederlo sul piccolo schermo insieme alla Salemi. In passato lui ha preso parte a Temptation Island Vip nel ruolo di tentatore, tornerebbe sull’isola in coppia con Giulia? “Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me”, confessa il Pretelli.

Intanto ha rifiutato di prendere parte a Superviventes, L’Isola dei Famosi in versione spagnola. Non gli sembrava il caso di allontanarsi nuovamente da suo figlio, ma ammette che è un’esperienza che lo attira. Infine, dichiara di essere rimasto contento del fatto che Alfonso Signorini tifava per la sua vittoria. Questo lo rende orgoglioso.