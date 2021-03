Gregoraci sbotta dopo le parole di Pretelli e attacca: “Che pagliacciata”

È guerra tra i due ex gieffini? La conduttrice calabrese non ci sta e replica alle accuse fatte dall’ex velino in queste ultime ore

Arriva la replica da parte di Elisabetta Gregoraci alle ultime dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli. La conduttrice calabrese non ci sta e sbotta sui social, rispondendo ai vari commenti. Le sue parole non possono di certo passare inosservate agli occhi dei telespettatori che hanno seguito il GF Vip 5. Ma cosa sta accadendo tra i due dopo la fine del reality show di Canale 5? In queste ultime ore hanno fatto discutere le affermazioni fatte dall’ex velino, ospite di CasaChi. Pierpaolo, in questa occasione, ci ha tenuto a precisare di non essere mai stato innamorato della Gregoraci. Nei confronti dell’ex gieffina calabrese, il Pretelli avrebbe provato solo un’infatuazione. Ha fatto, inoltre, notare che Elisabetta ha sempre parlato di amicizia.

Ha confermato di aver pianto per questa storia, ma non perché provava un grande sentimento. In effetti, la Gregoraci ha sempre messo dei paletti durante la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, sebbene avesse promesso all’ex velino che fuori avrebbero avuto modo di parlare. Ma a far discutere è stata una particolare dichiarazione di Pierpaolo. Il finalista di questa quinta edizione del reality ha affermato che Elisabetta aveva “una persona fuori che l’aspettava”, facendo notare che arrivavano spesso aerei per lei. Ed è stata questa affermazione a far sbottare la Gregoraci.

“Io penserei alla loro di vita, ognuno la sua. Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel dirlo. Che pagliacciata”

Detto ciò, Elisabetta ammette di aver avuto troppa pazienza. Non solo, precisa che quando arriverà un uomo nella sua vita sarà la prima ad annunciarlo. Smentisce così le notizie riguardanti una sua attuale presunta relazione. Alcuni suoi gesti avevano portato a pensare il contrario, tanto che il gossip intorno a lei si è inevitabilmente acceso. L’ex velino sta vivendo la sua storia d’amore con Giulia Salemi e ancora oggi si ritrova a parlare di Elisabetta. A detta sua, la Gregoraci non poteva rivelare, nella Casa, che aveva un compagno fuori. Il Pretelli avrebbe scoperto ciò solo una volta uscito dal reality.

Queste parole vengono ora smentite dalla stessa Elisabetta. Ma come mai Pierpaolo è arrivato a fare tali dichiarazioni? Sicuramente alla Gregoraci tutto questo non fa piacere e non può lei stessa non prendere la situazione in mano, chiarendo il tutto al pubblico che la segue.