Pretelli, colpo di scena: “Gregoraci aveva un compagno fuori dal GF Vip”

Pierpaolo Pretelli in confidenza. E che confidenze: il secondo classificato al Grande Fratello Vip 5, intervistato nel corso del format web Casa Chi, ha rivelato di aver scoperto che Elisabetta Gregoraci, durante il suo percorso nel reality Mediaset, aveva un compagno fuori dalla Casa più spiata d’Italia ad attenderla. La confessione è giunta dopo che il giornalista Gabriele Parpiglia ha ‘calcato la mano’ sulla questione.

“Lei ti ha mai detto guardandoti in faccia: “Io ho un compagno fuori, stop””. Così Parpiglia nel rivolgersi al modello che non è affatto parso sorpreso dall’affermazione. Anzi l’ha di fatto sostenuta e confermata senza batter ciglio. “Non poteva dirmelo, perché magari voleva mantenere la questione privata. Ha un figlio. Io per rispetto ho voluto tutelarla”, il commento di Pierpaolo.

La firma di Chi Magazine ha voluto sapere qualcosa di più della faccenda, evidentemente essendo già in possesso di informazioni sicure sulla vita privata dell’ex moglie di Briatore: “Quindi l0 hai scoperto fuori dalla Casa?”. “L’ho scoperto fuori dalla Casa e dentro l’avevo capito, mi ero fatto un’idea per via di alcuni aerei che arrivavano…”, la replica dell’ex velino di Striscia la Notizia.

Un vero e proprio scoop: La Gregoraci, stando al botta e risposta che ha visto protagonisti Pretelli e Parpiglia, è entrata nel programma di Canale 5 da fidanzata e non da single come lei stessa ha sempre dichiarato. Chi era il fortunato? Probabilmente si tratta di Stefano Coletti, di professione pilota. Il nome del centauro lo aveva fatto trapelare Giornalettismo con un articolo firmato proprio da Parpiglia. Sarà per questo che il giornalista con Pierpaolo è andato a botta sicura. La questione però, fa sorgere un altro quesito. L’ex moglie di Briatore e il pilota, oggi, stanno ancora insieme? Chissà… Si parla di altri spasimanti che stanno provando a far breccia nel cuore di ‘Eli’.

Pretelli e Giulia, la convivenza può attendere

A Casa Chi Pretelli ha parlato anche di Giulia Salemi, con la quale ha allacciato una love story al GF Vip 5. L’ex velino ha raccontato che la relazione procede a gonfie vele, affermando che il feeling è persino aumentato dopo la fine del programma Mediaset. La convivenza, però, può attendere. Pierpaolo ha infatti dichiarato che la fidanzata sta comprando casa a Milano mentre lui è di base a Roma. “Per ora iniziamo così, un po’ nella Capitale e un po’ a Milano, io ho un figlio… Vediamo un po’…”, le parole del modello che ha assicurato che la storia con l’influencer è genuina e non per le copertine dei magazine.