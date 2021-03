Gregoraci, due big imprenditori le fanno la corte: ecco chi sono, il gossip

Elisabetta Gregoraci super corteggiata. Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip, l’ex Lady Briatore è stata travolta dal gossip. Qualcuno ha pure mormorato di un ritorno di fiamma con l’ex marito che però ‘non s’ha da fare’. I due sono in ottimi rapporti, crescono assieme Nathan, ma la passione è ormai svanita da tempo. Su tale fronte il capitolo sembra definitivamente chiuso. Meglio guardare altrove, visto che gli spasimanti non mancano alla 41enne calabrese. Il magazine Oggi ha infatti svelato che nella recente ‘fuga’ di ‘Eli’ a Cortina due corteggiatori si sono fatti avanti in modo deciso. Di chi si tratta? No, Alessandro Benetton, con la quale la Gregoraci è stata paparazzata, è solo un amico. Portano un altro nome coloro che le stanno facendo la corte.

Il settimanale Oggi assicura che l’ex gieffina abbia stregato due uomini lontani dal mondo televisivo, ma molto attivi in quello degli affari. Trattasi di Manuel, imprenditore padovano che si occupa di fashion e moda, che di recente avrebbe acquistato una imponente costruzione a Milano per piazzare i suoi uffici (si parla di una struttura di circa 3.000 metri quadrati, comprata per la cifra astronomica pari a 20 milioni di euro…); e di Mirco, esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo, oggi procuratore di alcuni calciatori orbitanti attorno al Parma Calcio. Anche lui ha origini nel Nord Italia.

Insomma, la Gregoraci non ha di che annoiarsi; anzi pare che abbia l’imbarazzo della scelta nel capire verso quale direzione far transitare il suo cuore. Come sopra accennato tramontata invece l’ipotesi di un ritorno in love con Briatore. Mai nata quella che la voleva vicina a Benetton (i ben informati non hanno dubbi, i due sono solo amici). Escluso anche un ritorno di fiamma con Francesco Bettuzzi, l’unico uomo con il quale ha imbastito una relazione duratura dopo la fine del suo matrimonio. Bettuzzi, di recente, ha reso noto di essere in buoni rapporti con la conduttrice calabrese, ma che non che un riavvicinamento non è assolutamente all’orizzonte.