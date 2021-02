Gregoraci, ritorno di fiamma con Bettuzzi? Parla lui, la verità sul rapporto

Francesco Bettuzzi è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci, con la quale ha avuto una relazione durata circa due anni, dal 2017 al 2019. L’ex pilota di aerei, oggi imprenditore, è l’unico uomo ‘ufficiale’ che la showgirl ha avuto dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. Bettuzzi è ri-balzato al centro della cronaca rosa pochi mesi fa, quando la conduttrice calabrese ha preso parte al GF Vip 5. Sulla loro love story si è detto un po’ di tutto. Lo stesso Francesco si è dilungato in diverse occasioni sulla storia avuta con Elisabetta. E ora? In che rapporti sono?

L’imprenditore ha fatto una lunga chiacchierata su Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge, spiegando di essere rimasto in buoni rapporti con la Gregoraci e ribadendo che non c’è e non c’è stato alcun ritorno di fiamma nei mesi scorsi. “Visto che me lo chiedono in tantissimi tutti i giorni rispondo: siamo rimasti in buonissimi rapporti ma non ci frequentiamo, mettiamo una pietra tombale su questa storia”, ha chiosato Francesco. Capitolo chiuso, stop.

Sorge ha poi virato su un altro tema, rivelando una chicca (tutta da verificare). Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’aereo che ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip e che ha portato con sé uno striscione dedicano alla relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta, due personaggi totalmente estranei al reality. Una delle domande più gettonate è stata la seguente: chi ha spedito il velivolo? Maurizio avrebbe la risposta.

Sorge ha raccontato che l’aereo è stato pagato da una società di un amico di Can Yaman. Ma c’è di più: lo stesso attore turco avrebbe dato l’ok. “Francesco, tu sei stato un pilota e sai che se non c’è un’autorizzazione scritta di chi ha il nome li sopra (sullo striscione, ndr) non può volare. So che Can ha mandato l’email, con i documenti, la firma etc”. Insomma, Sorge assicura che quell’aereo, in quanto portava il nome della star turca, ha dovuto avere per forza l’ok proprio dell’attore.

Francesco Bettuzzi: “Con Elisabetta parlavamo di progetti e convivenza”

In una intervista dei mesi scorsi Bettuzzi ha ricordato la storia avuta con Elisabetta, dipingendola, a tratti, come una favola. Particolarmente romantico fu il periodo che trascorsero a Napoli, quando la Gregoraci era impegnata nelle riprese di Made in Sud: “Mi trasferii con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli”.

Tutto troppo bello per durare. E infatti poi le cose cambiarono, sempre secondo la versione dell’imprenditore, che ha narrato che aveva come l’impressione che Elisabetta fosse “turbata”, come se vivesse “un senso di colpa”.

E ancora: “Il figlio e l’ex marito sapevano di me. Lei a Montecarlo non era felice, ha continuato a vivere nel Principato perché lì abita il suo ex e lì, stando agli accordi, dovevano continuare insieme a crescere il figlio. Ma io, nel periodo in cui parlammo di convivenza, le avevo detto che non mi sarei mai trasferito lì”.

Una situazione che andò via via ad incrinare il rapporto: arrivarono le liti, le incomprensioni e i malumori. E la favola finì.