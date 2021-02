Can Yaman e Leotta, il video rubato: altro che passione, regna la freddezza

Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio oppure no? La love story, almeno mediaticamente, è più che decollata. La star turca e la conduttrice di Dazn stanno monopolizzando la cronaca rosa del Bel Paese. Il fatto, però, è che non pochi credono che in realtà la relazione sia di facciata e non concreta. I dubbi si sono fatti ancor più pressanti quando è stato notato che l’attore e la catanese si concedono soltanto per scatti posati (è emersa persino un’istantanea che ha mostrato come lo scatto romantico veicolato a San Valentino su Instagram sia stato organizzato con tanto di troupe e fotografi al seguito). Insomma, tutto bello, troppo! In rete, nelle scorse ore, è stato diffuso un altro contenuto che porterà gli scettici a nutrire ulteriori perplessità sulla neonata coppia.

Il video ‘rubato’ in questione mostra Can e Diletta giungere in auto assieme in un hotel romano. Al loro fianco, come al solito, un gruppo di persone che lavorano con loro. Quel che però è balzato all’occhio è stata la freddezza con cui la coppia, o presunta tale, si è mostrata. Nessun gesto d’affetto: certo nessuno si aspettava che si baciassero a favor di telecamera, ma magari una manina stretta all’altra, un braccetto, un qualsiasi segno di tenerezza avrebbe levato molti dubbi. E invece niente di niente.

Anzi i ben informati sostengono che Can e Diletta, dopo essersi rifugiati in albergo, sono usciti poco dopo, ognuno per i fatti propri. Non solo: si mormora anche che nell’hotel in cui alloggiano ci siano due camere prenotate e non una. Da una parte Yaman, dall’altra la Leotta. Chissà…

Ammesso e non concesso che i due stiano giocando con il gossip, perché lo farebbero? Sempre indiscrezioni della cronaca rosa sostengono che la relazione sia un grande trampolino di lancio sia per l’attore che per la conduttrice: il primo punterebbe ad acquisire ulteriore visibilità nel Bel Paese e magari ad inserirsi in nuovi progetti professionali; la seconda desidererebbe aumentare il suo raggio d’azione, conquistando anche piazze estere. E se invece fosse amore vero?