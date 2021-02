Can Yaman cerca casa a Roma (con la suocera): convivenza con Diletta?

Can Yaman fa sul serio con Diletta Leotta. Ora è in cerca del loro nido d’amore: l’attore sta vedendo delle case a Roma. Ma non da solo, perché insieme a lui c’è la suocera! Forse Diletta non può accompagnare il fidanzato per questioni di lavoro, quindi è sua mamma ad andare in giro per case insieme all’attore turco. Ma non solo appartamenti, perché Can ha chiesto il consiglio della suocera anche per scegliere un regalo importante per la sua amata Diletta. Il settimanale Chi ha beccato infatti i due durante un tour di gioiellerie nella Capitale. Forse Can era alla ricerca dell’anello per la proposta di matrimonio? Proprio ieri è volato sui cieli di Roma un aereo, di quelli che si vedono al Grande Fratello Vip, che recitava: “Diletta vuoi sposarmi? Ti amo Can”.

I sospetti su questa coppia non sono pochi e si sono intensificati in questi giorni, dopo che è saltato fuori che la romantica foto di San Valentino sia stata fatta con l’aiuto di una troupe e di bodyguard. Insomma, non proprio uno scatto romanticissimo fatto in preda all’amore davanti a un tramonto al mare. Ma Can Yaman e Diletta Leotta sono pronti a dimostrare che l’amore tra loro esiste ed è vero, andando presto a convivere. Proprio questo si legge sul servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini: la storia è seria e c’è aria di convivenza. Quindi nelle foto si vedono Can Yaman e la suocera prima passare da una gioielleria all’altra, poi alla ricerca della casa giusta per loro. Precisamente ne hanno visti un paio, e chi meglio di mamma Ofelia poteva fare le veci di Diletta Leotta?

Anche nella scelta del gioiello si sarà rivelata fondamentale, come donna prima e come madre poi. È chiaro insomma che Yaman non avesse nessuna voglia di sbagliare, anzi ha voluto stupire la sua fidanzata facendo il regalo giusto. Magari quello che desiderava da sempre e che non aveva ancora ricevuto. Can Yaman e la mamma di Diletta Leotta sono stati paparazzati mentre uscivano dall’hotel in cui soggiorna l’attore, a Roma, e poi a spasso per la città. Hanno raggiunto prima via dei Condotti e poi sono passati per via Borgognona, entrando e uscendo dalle gioiellerie più importanti della Capitale. In questa occasione è chiaro che l’assenza di Diletta è più che motivata, altrimenti che sorpresa sarebbe stata?

Il fatto che invece lo abbia accompagnato anche a vedere delle case a Roma può nascondere una convivenza in arrivo per Can e Diletta. Di convivenza si parla già da un po’, ma va detto che la signora è architetto ed esperta di home design, quindi potrebbe avergli dato un parere da esperta nella scelta della casa giusta. I due appartamenti visti comunque si trovano nei pressi di Piazza di Spagna uno e nel quartiere Parioli l’altro.