Can Yaman e Leotta, il lato segreto delle foto d’amore: bodyguard e troupe

Can Yaman e Diletta Leotta a che gioco stanno giocando? Durante il giorno di San Valentino la star turca di DayDreamer e la conduttrice di Dazn hanno aggiunto un ulteriore tassello social alla loro love story, postando su Instagram uno scatto ultrà romantico. Non è sfuggito, naturalmente, che la foto sia stata fatta campeggiare in rete proprio durante la festa degli innamorati. Insomma, un gesto che in qualche modo ha voluto sancire che la relazione c’è e viaggia a gonfie vele. Che c’è di strano? Qualcosina… Fanpage.it nelle scorse ore è riuscito a risalire a come l’istantanea tutta ‘tramonto infuocato’ e ‘that’s amore’ sia stata fatta. Chi pensava a una sorta di selfie romantico, scattato in solitaria da Can e Diletta dovrà ricredersi perché al momento del click per immortalare l’attimo zuccheroso la coppia era circondata da bodyguard e fotografi.

Sempre Fanpage.it rende noto che lo scatto sarebbe stato effettuato sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori, in Costiera amalfitana, “con tanto di fotografi al seguito, bodyguard e parte del loro entourage”. La testata giornalistica campana ipotizza quindi che non è da escludere che l’istantanea social di San Valentino (a anche quelle realizzate da Can e Diletta pochi giorni prima a Fregene – pure quelle evidentemente effettuate da dei professionisti) non siano che l’antipasto di un servizio più ampio che presto si vedrà su qualche magazine. Forse condite da un’intervista doppia (sarebbe la prima) con protagonisti i due piccioncini.

Il fatto ci riporta alla domanda iniziale: a che gioco stanno giocando Yaman e la Leotta? La questione alimenterà ancor più la tesi (sostenuta da non pochi fan che seguono i due) che l’attore e la conduttrice non si stiano frequentando in modo appassionato e totalmente scevro da fini commerciali e di visibilità.

Il ragionamento che molti fanno è il seguente: perché due persone che si stanno innamorando hanno bisogno di troupe al seguito? Non sarebbe più naturale viversi in maniera tranquilla e lontana da occhi indiscreti? E perché Yaman, da sempre allergico al gossip e alle telecamere ficcanaso per quel che riguarda la sua vita privata, adesso gradisce tutto ciò? Chissà… I fan intanto mormorano. E non poco!