Can Yaman, Leotta e gli altri vip: a San Valentino decolla l’amore

Oggi si festeggia San Valentino, il giorno degli innamorati. Una ricorrenza amata da tutti, anche dai vip. Sono moltissimi, infatti, i volti noti che hanno voluto augurare un buon San Valentino a modo loro, sui social. Da Laura Pausini a Paolo Perego, passando per Elena Santarelli e Nicola Savino.Tra i più attesi, e anche un pò inaspettati, quelli di Can Yaman e Diletta Leotta. Una coppia nata da pochissimo, ma che già sta attirando l’attenzione dei mass media.

I due si sono conosciuti ad anno nuovo e, da quel momento, non si sono più separati. Nel corso delle prime settimane, i due si sarebbero dati appuntamento in un hotel al centro di Roma, per trascorrere del tempo insieme. Tra loro è nato un amore folle, come testimonia la foto pubblicata poco fa sui rispettivi profili Instagram.

Tra gli auguri più semplici sicuramente quelli dell’attore Luca Argentero che ha pubblicato uno scatto insieme alla sua dolce metà Cristina Marino. Un amore forte tra i due che si sono conosciuti nel 2015, sul set Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale. Lo scorso maggio Luca è anche diventato papà della piccola Nina. Quale occasione migliore per festeggiare questo San Valentino tutto speciale?

Auguri all’insegna della semplicità anche per Nicola Savino che ha pubblicato una foto insieme alla moglie Manuela Suma con la didascalia “Quanti #sanvalentino insieme! Love,love,love❤️“. I due, in effetti, si conoscono da due decenni circa. L’incontro fatale è avvenuto durante un backstage per un calendario firmato Radio Deejay.

Auguri con tanto di foto anche per Andrea Damante che ha pubblicato uno scatto mentre bacia la sua nuova fiamma Elisa Visari.

Foto con tanto di palloncini a forma di cuore per l’ex tronista Ludovica Valli che ormai non aspetta altro che di partorire il suo bebè, frutto della sua storia d’amore con Gianmaria Di Gregorio.

Niente foto romantica, invece, per Elisabetta Gregoraci che ha deciso di pubblicare uno scatto in compagnia di Nathan Falco, nato dalla storia d’amore con Flavio Briatore.

Antonella Clerici, invece, ha augurato buon San Valentino al suo compagno Vittorio Garrone, con uno scatto in bianco e nero, in sua compagnia.

Aldo Palmieri e Alessia Cammarota hanno colto l’occasione per fare un annuncio molto importante, mentre Elena Santarelli ha pubblicato uno scatto di lei e Bernardo Corradi da piccoli.

Paola Perego e Laura Pausini, infine, hanno pubblicato uno scatto insieme ai rispettivi compagni.