Uomini e Donne, Aldo e Alessia di nuovo genitori: la Cammarota è incinta

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota diventeranno genitori per la terza volta. Lo hanno annunciato loro stessi via Instagram, oggi. Una scelta tutt’altro che casuale: come è noto il 14 febbraio è la festa degli innamorati, cullati dalla ‘stella’ di San Valentino. La lieta notizia è stata divulgata attraverso un video spassoso, in cui gli ex volti UeD hanno coinvolto i loro primi due frutti d’amore, Niccolò (nato nel 2015) e Leonardo (nato nel 2017):

Da capire se la cicogna porterà un fiocco rosa oppure un fiocco azzurro. Quel che è certo è che la famiglia Palmeri-Cammarota si allargherà. Immediata la reazione al post di altri personaggi che hanno calcato gli studi di Uomini e Donne. Ursula Bennardo, Arianna Cirrincione e Sabrina Ghio sono state le prime a congratularsi con la coppia per l’arrivo del terzo bebè che con ogni probabilità rinsalderà ulteriormente il legame tra Aldo e Alessia.

L’amore tra i due è sbocciato sette anni fa, nel programma orchestrato da Maria De Filippi. Da allora ad oggi non sono mancati momenti difficili, di profonda crisi nella relazione. Ogni ostacolo però è stato superato brillantemente da Aldo e Alessia che adesso appaiono più uniti che mai.

Uomini e Donne, cicogna in arrivo anche per Sonia Pattarino

Nelle scorse ore è giunto un altro lieto annuncio riguardante l’universo UeD. L’ex corteggiatrice Sonia Pattarino ha reso noto su Instagram di essere incinta. La 34enne ha pubblicato una fotografia che la immortala in braccio al nuovo fidanzato, Giovanni La Camera, mentre mostra un’ecografia del bebè in arrivo. Immancabile anche la dedica emozionata per la novità.

Sonia ha inoltre fatto sapere di attendere una bambina e di essere alla 16esima settimana di gravidanza, vale a dire al quarto mese di dolce attesa. Una gioia immensa per lei che per il momento ha preferito non svelare il nome della bimba in arrivo. Ricordiamo che a Uomini e Donne fu la scelta di Ivan Gonzalez: la love story non convinse mai del tutto. Infatti durò pochi mesi, per poi sciogliersi come neve al sole.