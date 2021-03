Andrea Zelletta e Natalia presto sposi svelano: “Vogliamo essere genitori”

By

I lunghi mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip non sono sempre stai sereni per Andrea Zelletta. I suoi umori sono stati stravolti nel periodo di Natale quando ha ricebuto un misterioso regalo da parte di Natalia Paragoni. L’ex volto di Uomini e Donne ha iniziato a dubitare che quel gesto fosse un modo per mettere fine alla loro storia d’amore. Complici anche le voci di Dayane Mello su un presunto tradimento della ragazza durante un weekend a Capri la scorsa estate. Secondo la brasiliana, avrebbe avuto un flirt con un altro uomo.

Questa è ormai una brutta e lontana storia: Andrea ha avuto piena fiducia in lei e ha scelto di credere nel loro sentimento andando oltre ogni gossip. Da quando è terminata la quinta edizione del reality più spiato di Italia versione Vip, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno recuperando tutto il tempo in cui sono stati lontani e il loro amore è sempre più forte.

I due, infatti, hanno annunciato che presto si sposeranno, le nozze è uno dei loro progetti. A dichiararlo è stato proprio l’ex gieffino in una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv. Convive da circa due anni con la Paragoni e il loro prossimo passo sarà quello di acquistare una casa per iniziare a costruire il loro nido d’amore e pensare ad allargare la famiglia. Inoltre non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori:

“Vogliamo diventarci da giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori”

Ci sarebbe una situazione tesa tra Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La loro amicizia sarebbe in crisi o, addirittura, arrivata al capolinea. Di recente il compagno di Natalia ha affermato che la Salemi ha rosicato per non essere arrivata in finale al GF Vip.

Andrea Zelletta su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “La vera prova sarà nella vita reale”

Come è noto, sono tante le critiche che vorrebbero mettere in crisi l’amore tra Salemi e Pretelli. Al settimanale diretto da Riccardo Signoretti Andrea ha affermato che si sente vicino a loro e di comprenderli. Anche lui e Natalia si sono innamorati in un programma televisivo. La vera prova sarà nella vita reale e si è detto felice se la loro storia continuerà lontano dai riflettori.