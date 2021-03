Andrea Zelletta e Pretelli: perché non sono più amici come prima

Non tutte le amicizie nate nella Casa del Grande Fratello Vip durano nel tempo. Ne sanno qualcosa Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli che dopo aver condiviso praticamente tutto nel programma di Alfonso Signorini hanno preso le distanze una volta tornati alle rispettive quotidianità. Un po’ come accaduto a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, che non hanno mantenuto le promesse fatte nel bunker di Cinecittà.

In un’intervista con Giada Di Miceli, nel programma Non succederà più in onda su Radio Radio, Pierpaolo Pretelli ha spiegato perché ha preso le distanze dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“Ci sono rimasto male per alcune cose che ho visto, dei video… Un po’ mi dispiace ma nulla di strano anche se sono rimasto un po’ perplesso”

L’ex Velino di Striscia la notizia ha preferito non fornire troppi dettagli ma secondo qualcuno potrebbe far riferimento alle critiche che Zelletta ha mosso nei confronti di Giulia Salemi. Andrea non ha ancora commentato le ultime dichiarazioni di Pierpaolo ma in una precedente intervista si è detto pronto a recuperare questo rapporto che sembrava così importante. I due riusciranno in questa impresa?

La vita di Pierpaolo Pretelli dopo il Grande Fratello Vip

Se con Andrea Zelletta non è riuscito a mantenere un’amicizia, diverso è il discorso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. In barba a critiche e malelingue i due stanno portando avanti la loro relazione. Il 30enne si è detto innamorato della web influencer e pronto ad una convivenza. Ad oggi, infatti, Giulia e Pierpaolo stanno vivendo un legame a distanza: lei a Milano, lui a Roma.

Pretelli è però convinto più che mai di questo legame anche se la Salemi non ha ancora conosciuto il figlio del fidanzato, il piccolo Leonardo (3 anni). Giulietta ha rafforzato l’amicizia con Ariadna Romero, madre del bambino di Pierpaolo. Le due si conoscevano da qualche tempo e la liaison tra i Prelemi non ha intaccato in alcun modo il loro feeling.

Oltre ad Andrea Zelletta Pierpaolo Pretelli ha tagliato i ponti pure con Elisabetta Gregoraci. Altro che amici speciali… i due sono ora più lontani che mai e al centro di scontri e battibecchi. L’ultimo? Pretelli non ha apprezzato ai like che la Gregoraci ha lasciato ad alcuni commenti dei Gregorelli contro la storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia Salemi.