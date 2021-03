Pierpaolo Pretelli è stufo: “Elisabetta Gregoraci deve smetterla di fare così”

By

Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci nell’intervista concessa a Giada Di Miceli nel programma Non succederà più in onda su Radio Radio. Il modello oggi è felice accanto alla nuova fidanzata Giulia Salemi ma è stanco di essere associato all’ex moglie di Flavio Briatore. Il 30enne ha pubblicamente chiesto alla soubrette calabrese di smetterla di pensare al passato visto che il Grande Fratello Vip è finito da tempo.

Questo lo sfogo di Pierpaolo Pretelli in radio:

“Se ho risentito Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip? Le cose che dovevamo chiarire ce le siamo chiarite, sia in casa che durante la finale, quando ho avuto modo di scambiare due parole con lei. L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli”

L’ex Velino di Striscia la notizia ha aggiunto:

“Vorrei che un attimo si attenuasse il tutto. Lei ha sempre tenuto il discorso ‘Gregorelli’ sull’amicizia e tale deve rimanere, un’amicizia. Lei è sempre stata chiara, un futuro fuori dalla Casa con me non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi”

Come replicherà Elisabetta Gregoraci a queste dichiarazioni? Qualche tempo fa la showgirl non ha gradito alcune dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ha infatti assicurato che Elisabetta aveva un fidanzato a Montecarlo durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Confessione che ha mandato su tutte le furie la Gregoraci che ha parlato di “pagliacciata”.

Pierpaolo Pretelli oggi è felice con Giulia Salemi

A Giada Di Miceli Pierpaolo Pretelli ha spiegato che con Giulia Salemi non parla più di Elisabetta Gregoraci. La coppia è andata avanti e sta vivendo con serenità e spensieratezza questo rapporto. Per il momento è un legame a distanza: Giulia è a Milano mentre Pierpaolo è a Roma. I due, però, sono pronti per la convivenza.

Ad oggi Giulia Salemi non ha ancora conosciuto Leonardo, il figlio che Pierpaolo Pretelli ha avuto tre anni fa dall’ex compagna cubana Ariadna Romero. Per tutelare il bambino Pretelli preferisce aspettare ancora un po’. Intanto si è rafforzata l’amicizia tra Giulia e Ariadna, che si conoscevano già da qualche anno.

Diverso il discorso della famiglia Pretelli: Pierpaolo ha confidato che i suoi parenti non riescono ancora ad accettare del tutto la sua nuova fidanzata. I genitori di Pier, a quanto pare, si sarebbero lasciati influenzare da alcuni commenti negativi su Giulia Salemi.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è sicuro che col tempo si sistemerà tutto. Al contrario Pierpaolo Pretelli è stato subito accolto come un figlio da Mario Salemi, il padre di Giulia. Buon feeling anche con Fariba Tehrani, impegnata all’Isola dei Famosi in questo periodo.