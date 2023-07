Presentati tutti i palinsesti tv, ecco i ‘trombati’: c’è chi l’ha presa male

Mediaset, Rai, La7, Discovery e Sky hanno presentato i loro palinsesti per la stagione 2023/2024. Nel telemercato degli ultimi giorni non sono mancati i fuochi d’artificio. Il più clamoroso il defenestramento di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque e, quasi certamente, dal Biscione (il suo contratto scadrà a fine anno e poi sarà ‘svincolata’). Ma sono tanti i volti noti, oltre alla conduttrice campana, che sono rimasti appiedati.

Piero Chiambretti è senza trasmissioni ma, Dagospia, ha fatto sapere che ci sarebbe una trattativa in corso con Mediaset (gode di grande stima da parte di Pier Silvio Berlusconi) per fargli avere un programma in seconda serata su Canale Cinque con l’idea di affidargli due appuntamenti anche in prime time.

Nessun programma anche per Elena Santarelli che sembrava destinata al pomeriggio di Rai Due, ma alla fine è stata superata da Ema Stokholma. Il magazine Oggi ha spifferato che la showgirl “l’ha presa malissimo”.

Pure Roberta Capua è a piedi. In lizza per sostituire Serena Bortone, è stata battuta dalla concorenza di Caterina Balivo. A dirla tutta, i vertici Rai pare che avessero pensato a Lorella Cuccarini come prima scelta. Lei ha però detto “no grazie”, preferendo rimanere nel team di Amici di Maria De Filippi.

Anche Massimo Giletti fermo ai box. Si sussurra che la Lega stia spingendo per fargli avere qualche spazio in Rai a inizio 2024. Altro nome di peso rimasto con il cerino in mano è quello di Flavio Insinna. L’Eredità è passata nelle mani di Pino Insegno.

Come è arcinoto, anche Belen Rodriguez e Lucia Annunziata non hanno alcuno show in agenda. Rischia pure Ilary Blasi: L’Isola dei Famosi è in forse e se non dovesse andare in onda rimarrebbe ‘orfana’ di programmi pure lei.

Manila Nazzaro, Antonella Elia e Adriana Volpe, che hanno alle spalle esperienze di non poco conto, non hanno ricevuto alcuna chiamata. Anche loro ferme ai box. Stesso discorso per Claudio Lippi e Alessandro Greco (l’ex volto di Furore potrebbe avere il timone di una trasmissione Rai a inizio 2024).

Vita dura da ora in avanti per alcuni ospiti di Barbara d’Urso

Infine c’è da fare un discorso su tutta quella schiera di personaggi televisivi ‘minori’ che ha trovato spazio nei talk d’Ursiani o al GF Vip nel corso degli ultimi anni. Per loro si fa molto dura. La nuova linea dettata da Mediaset è netta e chiara: stop a tutta una serie di vicende gossippare improbabili, come a dire ‘trash’. Diverse personalità è probabile che faranno assai fatica ad avere spazio sul piccolo schermo da ora in avanti. Di chi si tratta? Ecco qualche nome in ordine sparso: Antonella Fiordelisi, Soleil Sorge, Guendalina Tavassi, Francesco Chiofalo, Elena Morali, Paola Caruso, le sorelle Selassiè, Maria Monsè, Francesca Cipriani etc etc.