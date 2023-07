Elena Santarelli fuori dalla Rai all’ultimo: “L’ha presa malissimo”

Elena Santarelli è assente dai palinsesti Rai, sebbene ci fosse l’idea di piazzarla al timone di un nuovo e inedito programma per il pomeriggio di Rai 2. Secondo il settimanale Oggi, la showgirl di Latina sarebbe rimasta con nulla in mano. Ciò che esce fuori è che la questa trasmissione, mai venuta alla luce, era stata pensata per un pubblico giovane. Questa idea sarebbe sfumata poco prima della presentazione dei palinsesti Rai.

Lo spazio che doveva essere coperto dal nuovo programma con al timone la Santarelli, sarebbe quello che poi è stato riservato a Ema Stokholma. La conduttrice radiofonica sarà alla conduzione di una trasmissione con un altro titolo nel pomeriggio di Rai 2, dunque. Tale decisione avrebbe lasciato l’amaro in bocca a Elena Santarelli. “Pare che l’abbia presa malissimo”, si legge sul noto settimanale.

Ema Stokholma su Rai 2 al posto di Elena Santarelli: il nuovo programma

Grandi novità per Ema Stokholma, che rappresenta uno dei nomi spuntati qualche settimana fa come probabili co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. Intanto, per la conduttrice radiofonica arriva la possibilità di condurre un programma nel pomeriggio di Rai 2. Secondo quanto rivelava TvBlog nelle scorse settimane, a settembre Ema continuerà a condurre Radio 2 Happy Family.

Si tratta dello show radio televisivo di Radio 2, che va in onda in contemporanea su Rai 2 per tutta l’estate. Al timone non c’è solo la Stokholma, ma anche i gemelli di Guidonia. Due ore di intrattenimento per il pubblico con i cantanti che si esibiscono come ospiti del programma. E la trasmissione non si concluderà con la fine dell’estate, pare.

Infatti da settembre dovrebbe partire una versione speciale per l’autunno. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 18, andrà in onda su Rai 2 Radio 2 Happy Family, con un pubblico presente nello studio di via Asiago, che potrà interagire con i conduttori. Quindi probabilmente è questa la fascia oraria che è stata riservata a Ema Stokholma e che avrebbe dovuto vedere protagonista Elena Santarelli.

Le indiscrezioni legate all’ex modella parlavano di un programma simile a Detto Fatto. Ma l’idea è sfumata ancora prima della nascita di questo nuovo progetto, lasciando tanta delusione nella Santarelli.