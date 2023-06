Sanremo 2024 co-conduttrici, spuntano due nomi: web impazzisce

Chi saranno le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo 2024? Proprio in queste ore se ne sta parlando, dopo lo scoop lanciato dal quotidiano Domani. Pare che siano attualmente in lizza Andrea Delogu ed Ema Stokholma. Entrambe conduttrici televisive e radiofoniche, rappresenterebbero il sogno di molti telespettatori. Infatti, sul web il pubblico sta facendo il tifo per loro. Ma va considerato che, al momento, ciò che sta trapelando è frutto di indiscrezioni.

Pertanto, è necessario prendere questo scoop con le pinze. Nonostante questo, la possibilità di vedere Ema Stokholma e Andrea Delogu come co-conduttrici al Festival a fianco di Amadeus sta facendo impazzire tanti utenti di Twitter. Il profilo Cinguetterai condivide lo scoop lanciato dalla rivista Domani ed è subito pioggia di commenti, tutti positivi. Nessuno sembra lamentarsi dell’eventualità di trovare le due conduttrici sull’ambito palco del Teatro Ariston.

“Sarebbero super adatte e mi auguro che possano essere loro”, “Finalmente”, “Sarebbe meraviglioso”, “Ma magari!” e ancora “Faccio il tifo assolutamente”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che stanno inondando il Tweet sull’indiscrezione che vede Ema Stokholma e Andrea Delogu a fianco di Amadeus come co-conduttrici al Festival di Sanremo 2024.

Di sicuro, fino a quando non saranno resi ufficiali i nomi dei volti che accompagneranno il conduttore in questa nuova edizione, non mancheranno le indiscrezioni. Per il momento, questo scoop sulle due conduttrici sta raccogliendo non pochi consensi. Proprio pochi giorni fa, Amadeus è tornato a parlare della prossima edizione del Festival, che lo vedrà ancora al timone dopo le polemiche di quest’anno e una multa di 170mila euro.

Ospite del TG1 Mattina Estate condotto da Giorgia Cardinaletti, l’amato conduttore ha approfittato del momento per confermare che questa sarà la sua ultima edizione di Sanremo per un po’ di tempo. Amadeus ha fatto notare che cinque edizioni, una dietro l’altra, sono tante. Non ha negato, però, che potrebbe fare ritorno su quel palco tra qualche anno. Sempre in questa occasione, il conduttore ha assicurato che questa sarà un’edizione diversa dalle precedenti.

Non resta che attendere per scoprire tutti i dettagli del Festival del 2024, tra il gruppo dei cantanti in gara, gli ospiti delle varie serate e i co-conduttori.