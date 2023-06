Amadeus al Tg1: “Sanremo cambia, spedito tutto agli avvocati Rai”

Importanti novità in arrivo per il Festival di Sanremo 2024: ecco cosa ha rivelato il direttore artistico Amadeus

Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2024, il quarto e, a quanto pare, ultimo per il direttore artistico Amadeus. Tuttavia, i lavori per la nuova edizione sono già in marcia. Il conduttore è stato recentemente ospite di Giorgia Cardinaletti al segmento “Caffè con” del Tg1 Mattina Estate e, durante l’intervista, ha anticipato che il prossimo Festival sarà diverso da quelli passati. Difatti, ci saranno delle importanti novità nel regolamento, che Amadeus pensa di svelare al Tg1 quando sarà il momento. “Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai”, ha poi aggiunto, rivelando di avere, sin dal suo primo Festival, un quadernone in cui appunta “nome, idee, che poi possono andare in porto o no, mi serve per focalizzare quello che sto pensando”.

Ma, non finisce qui. Sono già iniziato anche i lavori per la scenografia del Palco dell’Ariston, di cui si occuperà Gaetano Castelli. Intanto, questi mesi estivi saranno sicuramente all’insegna dell’ascolto dei brani, ovvero i veri protagonisti di Sanremo. Come spiegato da Amadeus, sono centinaia le canzoni, tra giovani e big, che gli artisti inviano per essere scelti e poter esibirsi sul palco più importante d’Italia. Per questo, fare una selezione è un impegno importante per il direttore artistico e spesso decide anche di farsi aiutare dai suoi consiglieri più giovani: i figli Alice e Josè, di rispettivamente 25 e 14 anni. Il suo obiettivo, infatti, è rispecchiare la realtà discografica presente oggigiorno sul mercato:

Per me era impensabile che le canzoni di Sanremo dopo una settimana non fossero tra i primi 10 in classifica, ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani. Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l’80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il Festival. Ho sempre ascoltato musica giovane, sono abbastanza contemporaneo, raramente guardo le foto, non amo voltarmi indietro, mi piace scoprire il presente, anticipare i tempi e cerco di farlo anche nei programmi tv, nelle idee. Amo il passato, ma mi piace soprattutto il presente e il futuro, adesso ancora di più per motivi di lavoro, ma l’ho sempre fatto.

Una cosa certa sul Festival di Sanremo 2024, però, c’è già: la presenza di Fiorello durante la serata finale. è stato proprio lo showman ad annunciare che approderà nuovamente sul palco dell’Ariston per portare finalmente via l’amico dopo ben cinque anni di lavoro e servizio all’evento musicale più importante del nostro Paese. “Sicuramente me lo ha promesso. Poi, come dico sempre, con lui non c’è mai certezza sul nulla, ma il fatto che possa essere sul suolo ligure mi rende già felice, non può mancare“, ha raccontato Amadeus. “Lavorare con Fiorello è sempre un imprevisto piacevole, mi affido completamente a lui”, ha poi aggiunto.

Un’amicizia, la loro, che dura da ben 35 anni, dopo il primo incontro avvenuto a metà degli anni ’80. Nonostante le differenti esperienze di vita, i due hanno subito legato, consolidando un rapporto che si è poi trasferito anche sul palco. “Lui veniva dai villaggi, io dalla provincia, eravamo e siamo molto diversi, ma forse per questo ci compensiamo. Ho trovato subito che era fantastico, geniale, ricordo tutto con gioia. Venendo dai villaggi, non aveva un rapporto con la realtà: quando guadagnammo i primi soldi e li mettemmo nella banca di fronte alla Rai, pensava di poter utilizzare il mio libretto di assegni, come se avessimo un unico conto”, ha ricordato Amadeus.

E, dopo 35 anni, come ogni estate, anche quest’anno ad aspettarli c’è la consueta vacanza insieme nel sud della Sardegna, dove Amadeus è solito prendere una casa proprio vicina a quella del suo amico, per poter passare insieme in serenità un paio di settimane. “Anche d’estate si sveglia prestissimo, mi telefona alle sette per fare colazione“, ha svelato il conduttore su Fiorello, che ormai è diventato il mattiniero per eccellenza dopo il suo anno di successi a Viva Rai 2!.

Al suo fianco, ovviamente, la moglie Giovanna Civitello, con la quale proprio quest’anno festeggia ben 20 anni insieme. Gli anni passano, ma l’amore e la complicità, per Amadeus e Giovanni, sono ancora intatti, come se il tempo non fosse mai passato. “Giovanna è fondamentale in tutto, nella vita, nel lavoro, mi dà sempre consigli preziosi, io sono piuttosto istintivo, lei è riflessiva e mi aiuta a ragionare. Averla al mio fianco è motivo di felicità da 20 anni”, sono state le parole del conduttore di “Affari tuoi” per la sua compagna di vita.