Affari Tuoi con Amadeus tornerà in onda? Svelati i piani della Rai

Affari tuoi è stato l’indiscusso protagonista della stagione televisiva Rai che si è da poco conclusa e nonostante fosse partito generando dubbi e diffidenze ai piani alti dell’emittente, settimana dopo settimana ha ribaltato le aspettative guadagnandosi un grande successo. Iniziato dopo la conclusione di Soliti Ignoti, altro grande successo di Amadeus, ha accolto il grande pubblico del preserale di Rai 1. Ma la domanda che si stanno ponendo tutti è: tornerà a settembre Affari Tuoi o sarà sostituito da un altro programma?

Affari tuoi torna a settembre su Rai 1

La risposta è si: stando al retroscena divulgato da TvBlog settembre vedrà il ritorno di Affari tuoi nell’access prime time di Rai1. Si può dire che Affari tuoi sia letteralmente rinato grazie alla conduzione di Amadeus. Si è trattato di una vera e propria “sorpresa” in quanto si trattava di un format parecchio datato, andato in onda per la prima volta nel 2003. Per questo motivo i piani alti della Rai non si aspettavano minimamente che potesse avere un tale successo a distanza di così tanto tempo.

C’è da dire che però Amadeus è un po’ come Re Mida, tutto ciò che tocca si trasforma in oro ed è riuscito a risollevare anche le sorti di un programma come Affari tuoi, consentendo alla Rai di chiudere la stagione televisiva in grande stile. La quindicesima edizione del gioco dei pacchi ha infatti ottenuto una media del 22.8% di share pari a 4.569.000 spettatori a puntata. I numeri registrati sono stati decisamente importanti e quindi, come è naturale pensare, ne hanno decretato il sicuro ritorno. Inoltre, secondo indiscrezioni fornite da Blogo, Affari Tuoi potrebbe ritornare sul piccolo schermo già a settembre 2023 facendo slittare la messa in onda de I Soliti Ignoti – il Ritorno, anche se fino a poco tempo fa la convinzione di Viale Mazzini era quella di mandare in onda il gioco dei pacchi subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2024 o poco prima.

Amadeus quindi si prepara a vivere una nuova stagione televisiva ricca di impegni: il conduttore a fine estate sarà anche in prima serata con la terza edizione di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, programma dedicato ai più grandi successi musicali sia nazionali che internazionali che sarà registrato dal 18 al 20 settembre prossimo nella cornice dell’Arena di Verona e, come accennato, con tutta probabilità andrà in onda intorno a fine settembre/inizi ottobre.

Il calo di ascolti con Techetechetè

Da quando l’edizione di Affari Tuoi si è conclusa è stata sostituita da TecheTecheTe’ che non sta ottenendo gli stessi risultati in termini di numeri del suo predecessore. Il programma sta infatti facendo registrare un calo di ascolti per la Rai: la prima puntata, andata in onda mercoledì 7 giugno e dedicata a Pippo Baudo, ha ottenuto 2.996.000 spettatori mentre la seconda puntata ha guadagnato solamente il 17.2% di share. Dati ben lontani da quelli ottenuti da Amadeus.

Confermato anche Bruno Vespa

Stando a quanto riportato sembra da TvBlog, pare che anche per la prossima stagione televisiva Affari Tuoi sarà anticipato da Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti. Il brevissimo talk, nato dalla volontà di riequilibrare l’informazione della televisione pubblica, continuerà a tenere compagnia ai telespettatori per tutta l’estate per poi tornare a settembre con le nuove puntate, registrate sempre nello Studio 5 del Centro di produzione Tv Raffaella Carrà.