Prati al veleno contro d’Urso: “Sfrutta persone e situazioni”, il duro attacco

Pamela Prati risponde a Barbara d’Urso dopo le dichiarazioni a Verissimo: cosa sta succedendo

Pamela Prati non rimane in silenzio e risponde a Barbara d’Urso! La conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin oggi e dallo studio di Verissimo ha lanciato una frecciatina proprio alla Prati. Carmelita ha lasciato intendere che Pamela stia lavorando grazie a Live Non è la d’Urso, dicendo che sulle locandine delle sue serate c’è il logo di Live. “Prima no e adesso ti fa comodo?”, ha detto Barbara. La conduttrice non ha perso occasione anche per rispondere alle critiche di Massimo Giletti, che si è scagliato spesso e volentieri contro di lei. In un mix di dichiarazioni del genere, Pamela Prati ha deciso di dire la sua e difendere anche Giletti, oltre che sé stessa. Con un lungo messaggio postato tra le stories di Instagram, Pamela ha esordito dicendo di avere un paio di cose da chiarire.

Barbara d’Urso stuzzica Pamela Prati, lei reagisce: “Vissuto per mesi usando il mio nome”

Questo è il primo punto: “Non ho mai fatto alcuna serata utilizzando il logo di Live Non è la d’Urso. È vero che hanno fatto per una mia partecipazione una locandina, di recente, che riportava un generico logo Live… Ma non è mai stata da me autorizzata e dopo averla vista ho chiuso qualunque rapporto lavorativo con la struttura”. Lei, quindi, non ha mai acconsentito affinché si accostasse la sua immagine al programma di Barbara: “Per me era impensabile essere associata a quel programma. […] È per me ridicolo sentir dire da un programma, in persona di chi lo conduce, che ha vissuto per mesi usando il mio nome, che ora io userei il loro nome!”. La Prati ha proseguito dicendo che l’accaduto le ha fatto spuntare un sorriso, ma allo stesso tempo è rimasta di stucco.

Pamela Prati contro Live Non è la d’Urso: “Visioni economicamente utilitaristica ma false”

“Per me è offensivo essere associata a un programma che sfrutta le persone e le situazioni, che non fa le dovute verifiche e che, anche a verifiche fatte, dà delle cose la visione più economicamente utilitaristica per loro, seppur falsa”, ha aggiunto ancora nello sfogo. Parole molto dure quelle di Pamela, che ha ancora scritto di parlare per esperienza personale. E non è ancora finita. Riportiamo ancora testualmente: “Live Non è la d’Urso ha utilizzato per una stagione intera, e facendo ascolti da record ovviamente mai più fatti, il nome di Pamela Prati. Pamela Prati invece non ha mai fatto serate e mai lo farebbe utilizzando un nome da cui tiene ampiamente le distanze. Non ritengo che essere accostata a quel programma mi dia pregio, anzi e non ho nulla a che vedere con lo stesso”.

Barbara d’Urso e Massimo Giletti, interviene la Prati: “Va rispettato lo stato d’animo delle persone”

Alla fine del messaggio, Pamela Prati ha difeso Massimo Giletti. Secondo lei la replica di Barbara sarebbe dovuta arrivare in altri momenti, rispettando il difficile momento di Giletti dopo il lutto. Ecco le sue parole a tal proposito: “Parlare di lui, a distanza di qualche giorno da un lutto molto importante che lo ha colpito, denota proprio lo spessore delle persone. Non perché non se ne possa parlare, ma perché magari va rispettato lo stato d’animo delle persone. Ops, scusatemi, ho sbagliato! Ho parlato di rispetto!”.