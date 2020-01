Massimo Giletti, silenzio rotto dopo la morte del padre: “Momento terribile”

Massimo Giletti rompe il silenzio dopo la morte del padre: “Momento terribile e delicato”. Il video del conduttore

Pochi giorni fa, più precisamente il 4 gennaio 2020, Massimo Giletti e tutta la sua famiglia sono stati colpiti da un grave lutto: papà Emilio, a 90 anni, è morto. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Giletti vive questi giorni con profondo dolore. Lui stesso lo ha affermato in un video messaggio consegnato ai social (il giornalista non ha un account ufficiale Instagram e ha divulgato il filmato in cui parla del genitore scomparso sul profilo del programma La 7 ‘Non è l’Arena’). Tanto dolore, ma anche tanti ringraziamenti – fa sapere il giornalista – rivolti a tutti coloro (“tantissimi”) che gli sono stati vicini in questo momento “delicato e terribile”.

“Non si è mai pronti quando se ne va una persona cara”

“Non si è mai pronti quando se ne va via una persona cara, anche se mio padre aveva 90 anni…” esordisce Giletti che aggiunge: “Ho ricevuto tantissimi messaggi d’affetto, è difficile rispondere a tutti”. Dunque la scelta di sfruttare i social per far capire che tutte le parole di stima e di vicinanza che gli sono giunte in questo periodo non sono state vane: “Credo che con questo mezzo si possa far prima: grazie di cuore, grazie davvero perché sentir vicino tante persone in un momento delicato e terribile della vita è un aiuto fondamentale. Grazie”. Il messaggio è giunto alla vigilia del ritorno di ‘Non è l’Arena’ che domenica 12 gennaio 2020 sarà in onda con la prima puntata del 2020.

Emilio Giletti: chi era il papà del conduttore di Non è l’Arena

Emilio Giletti è morto sabato 4 gennaio, durante la mattinata, all’ospedale di Novara, dove era ricoverato da qualche giorno. Il 90enne era assai noto nel Biellese e nel mondo degli affari. Era infatti il proprietario della Giletti Spa, che ha sede nel comune di Trivero. Azienda leader nel mondo per la produzione di filati, la sua fondazione addirittura risale al 1884. La fece nascere Anselmo Giletti, nell’alta Valessera.