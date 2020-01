Massimo Giletti, grave lutto per il conduttore: è morto il padre

È morto il padre di Massimo Giletti: grave lutto per il conduttore di Non è l’Arena

A pochi giorni dall’inizio del 2020 un grave lutto ha colpito Massimo Giletti e tutta la sua famiglia. È venuto infatti a mancare – per cause del tutto naturali – il padre del conduttore di Non è l’Arena. Emilio Giletti è morto sabato mattina, 4 gennaio, all’ospedale di Novara, dove era ricoverato da qualche giorno. L’uomo – 90 anni – era molto conosciuto nel Biellese, e non solo, perché proprietario della Giletti Spa, che si trova nel comune di Trivero. Si tratta di un’azienda leader nel mondo per la produzione di filati, la cui fondazione risale al lontano 1884. Più di un secolo fa, ad opera di Anselmo Giletti, nell’alta Valessera, ha preso il via quella che diventerà l’attuale azienda: una struttura che negli anni si è sviluppata fino a raggiungere gli oltre 36 mila metri quadrati di superficie.

Il padre di Massimo Giletti era un noto imprenditore e non solo

Emilio Giletti, padre di Massimo, era famoso pure per il suo passato di pilota d’auto. Tra il 1951 e il 1955 ha partecipato a circa 25 gare, correndo principalmente per Ferrari e Maserati. Ancora non si conoscono i dettagli del funerale dell’anziano imprenditore, ma pare che la camera ardente possa essere predisposta già da domani, all’interno dell’azienda che si trova nella frazione Ponzone di Trivero.

Massimo Giletti resta in silenzio dopo il terribile lutto

Nessun commento è giunto da Massimo Giletti, che era molto legato all’anziano genitore. Il giornalista ha un buon rapporto pure con la madre, la signora Giuliana, anche lei novantenne.