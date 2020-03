Porta a Porta torna in onda dopo lo stop per Coronavirus

Porta a Porta torna in onda in seconda serata dopo lo stop per Coronavirus che ha fatto tanto discutere

La notizia dello stop di Porta a Porta era arrivato la scorsa settimana, accompagnato inoltre da una forte polemica da parte di Bruno Vespa. Il conduttore del programma di Rai 1 infatti non aveva preso bene la notizia, tanto da definirla “gravissima e pretestuosa“. La Rai aveva deciso di chiudere il programma dopo che Nicola Zingaretti, risultato positivo al Covid-19, era stato ospite in studio poco prima dell’annuncio del suo contagio, e per una “disposizione aziendale di carattere prudenziale“. Ora sembra però che la situazione si sia sistemata tanto che Porta a Porta tornerà in onda questa sera, martedì 17 marzo in secondo serata, come sempre. A darne notizia è TvBlog, il quale spiega però che non si sa ancora come verrà strutturata la puntata e quali saranno gli ospiti (sempre se ci saranno, dati gli ultimi comportamenti a cui tutti a fatica ci stiamo abituando).

Porta a Porta, dopo la furia di Vespa, torna in onda: cosa è successo solo una settimana fa

Il Coronavirus sta cambiando la vita di tutti noi e anche i palinsesti tv stanno tenendo botta all’emergenza che sta spaventando tutti il mondo. Dopo la notizia del ritorno di Domenica In (stoppato per un solo appuntamento la scorsa domenica), TvBlog ci annuncia anche il ritorno di Porta a Porta. Solo una settimana fa, l’azienda di Viale Mazzini aveva deciso di fermare la trasmissione con grande rammarico di Bruno Vespa, il quale aveva commentato così la decisione: “Da soldato, sono abituato da sempre a rispettare le decisioni aziendali. Ma questa mi sembra gravissima e pretestuosa“. Tempestiva era poi arrivata la risposta della Rai, che ha spiegato che la chiusura del programma era dovuto proprio alla presenza di Nicola Zingaretti in trasmissione. Anche lo stesso Vespa si era sottoposto al tampone, risultandone negativo.

Porta a Porta: cosa succederà nella serata del 17 marzo

Per ora non si hanno molte notizie su cosa accadrà a Porta a Porta durante la puntata del 17 marzo, quali ospiti ci saranno e soprattutto se ci saranno. Immaginiamo, però, che si parlerà lungamente del Covid-19, con un grande approfondimento da parte del padrone di casa. E chissà se proprio Vespa commenterà la vicenda o se oramai è acqua passata. Il giornalista non è però l’unico ad essersi opposto alle direttive aziendali, è successo anche con Mediaset e Paolo Bonolis per il suo Avanti un Altro!