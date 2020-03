Parla Mara Venier. Torna Domenica In, come sarà: “C’è stato spavento”

Mara Venier, ritorna Domenica In: ecco come sarà organizzata la puntata. L’intervista: “Confesso: lo spavento c’è stato”

Domenica In, dopo la sospensione della puntata del 15 marzo, torna in onda il 22. Ieri ha fatto filtrare la notizia l’agenzia AdnKronos, oggi Mara Venier ha rilasciato un’intervista all’Ansa, spiegando come si sta muovendo la redazione del programma di Rai Uno per essere trasmesso. Naturalmente sarà una puntata sui generis, tutta da inventare. Niente pubblico e niente ospiti in studio. Si farà tutto da remoto. L’emergenza da coronavirus nel frattempo continua a mettere in ginocchio l’Italia. La tv cerca di adeguarsi e Zia Mara confessa di essersi spaventata. Ora, però, è pronta a ritornare, con tutte le precauzioni e le cautele del caso.

“Per questa domenica qualcosa ci inventeremo il pubblico ha bisogno di un po’ di leggerezza”

“Abbiamo deciso di proseguire d’intesa con l’azienda – ha spiegato la conduttrice – Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto, ma non sappiamo nulla, stiamo facendo le riunioni telefoniche oggi, per metter a punto la scaletta”. Mara Venier ha aggiunto: “Al momento siamo io e il mio direttore di orchestra senza band. Credo sia giusto, tutto lo staff è dotato di mascherine, guanti e si attiene alle norme igienico sanitarie; pensi che io domenica scorsa ne avevo una decina, compreso Sileri, che solo sabato per citarne unico si è scoperto positivo, per fortuna era già in quarantena, ma confesso lo spavento c’è stato, lo scoprivo lunedì. Comunque per questa domenica qualcosa ci inventeremo il pubblico ha bisogno di un po’ di leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Mara, ve lo prometto.”

Domenica In, ospiti solo in collegamento: stessa formula di Italia Sì

Sicuramente si userà la formula dei collegamenti via Skype. Di fatto quello che è stato fatto da Italia Sì, programma del sabato pomeriggio di Rai Uno che la settimana scorsa ha raddoppiato, andando in onda anche la domenica proprio in sostituzione di Domenica In.