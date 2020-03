Domenica In sospesa: parla Lino Banfi, Marco Liorni vicino a Mara Venier

Domenica In sospesa: parla Lino Banfi a Italia Sì, Marco Liorni vicino a Mara Venier

Anche Domenica In si arrende al coronavirus. Il contenitore festivo guidato da Mara Venier, annunciato in onda domani 15 marzo, è stato sospeso. A dare la notizia ufficiale, curiosità, è stato Lino Banfi, prima ancora che le agenzie che, proprio mentre l’attore stava intervenendo a Italia Sì in collegamento telefonico, iniziavano a raccontare di rumors di una possibile sospensione. Rumors quindi confermati. ‘Nonno Libero’, che era atteso come ospite da Zia Mara, ha fatto sapere che la trasmissione è stata annullata, come gli ha comunicato il direttore di Rai Uno Stefano Coletta.

Mara Venier e la preoccupazione per Nicola: “Non è più un ragazzino, in passato ha avuto problemi polmonari”

Lino Banfi, ospite a Italia Sì, ha parlato dell’emergenza coronavirus, affermando che la puntata di Domenica In di domani è stata sospesa. Il conduttore Marco Liorni, appresa la news, ha subito mandato un abbraccio virtuale alla collega veneziana che, tra l’altro, nei giorni scorsi, ha fatto sapere di essere preoccupata per il marito: “Sono preoccupata per tutti gli italiani e per la mia famiglia. Mio marito Nicola non è più un ragazzino, in passato ha avuto problemi polmonari, è un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora si è chiuso in casa, non voglio che si muova”.

Domenica In sospesa, la scelta della Rai: parola d’ordine ‘tutela’. Al posto del talk sarà trasmesso un “Meglio di..”

La sospensione di Domenica In, come spiegato da Tv Blog, in concomitanza con le dichiarazioni fatte da Lino banfi a Italia Sì, è stata decisa da Viale Mazzini “per tutelare al massimo la salute dei lavoratori e di tutti coloro che era previsto si recassero presso gli studi Frizzi di Roma in occasione della nuova puntata di Domenica in.” In sostituzione della diretta è previsto un “meglio di” delle scorse puntate del talk.

Mara Venier a così commentato la sospensione: